Em entrevista exclusiva, Dora Freind fala sobre participação na série De Volta aos 15

Bruna é um dos nomes principais da série De Volta aos 15, da Netflix, que está fazendo o maior sucesso não só no Brasil, como no mundo. Dora Freind é a responsável por dar vida à personagem, e a atriz não poderia imaginar o sucesso que seu papel teria. Em entrevista exclusiva, a artista falou sobre a série e sobre sua carreira como atriz desde os 15 anos de idade.

No bate-papo, Dora começa contando que, quando entrou na série, na segunda temporada, já sentiu uma confiança de que a produção continuaria sendo um sucesso, e realmente foi.

- Sendo sincera, quando eu li o roteiro da segunda, assim como da terceira, senti uma confiança que o público receberia muito bem. Vi no roteiro tantas referencias incríveis dos anos 2000 como RBD, As Branquelas, pra quem já era fã, não tinha como não se apaixonar, contou.

A personagem Bruna entrou na série já sendo bem comentada entre os fãs pelo estilo diferente dos demais personagens. Ela fazia parte de uma banda de rock e forma um casal com uma das personagens, Luisa, interpretada pela Amanda Azevedo, e também com Jéssica, papel da Emira Sophia.

Questionada sobre o casal Bruna e Luisa, ela conta que não esperava o sucesso das duas juntas.

- Não tinha ideia. Ao mesmo tempo, eu e Amanda estudávamos tanto juntas as cenas. Pensávamos cada gesto, cada olhar. Queríamos muito que desse certo. Foi um trabalho de nós duas muito forte e muito bonito. Um entrosamento que fez toda a diferença para a cena, explica ela.

- Fazer casal tanto com Amanda quanto com Emira foi incrível. As duas foram parceiras de muita troca e escuta. Para mim, é um alívio poder trocar e construir junto. Foi demais.

A atriz também conta um pouco sobre os bastidores da série, tão amada pelo público.

- O que eu amo nessa equipe é como eles tinham escuta e abertura com a gente! A cena final de acerto de contas entre Bruna e Luiza, por exemplo, estava escrita de uma forma mais fria e o fim era menos sereno, pedimos pra acrescentar um abraço, um gesto dela amarrando meu lenço, até para os fãs do casal terem uma casquinha do fim que queriam, contou.

Dora ainda revela outra mudança no roteiro que, na visão dela, encaixou muito bem com o contexto.

- No episódio do loop temporal em que Bruna e Jéssica estão vestindo a fantasia das gêmeas do Iluminado, originalmente as personagens estariam de pijama combinando, mas nós sugerimos que houvesse essa mudança, achamos tudo a ver!

Ainda falando sobre seu papel em De Volta aos 15, ela fala sobre a diferença entre os estilos entre atriz e personagem, e que isso é algo marcante que leva da série.

- A personagem ser uma personalidade tão oposta a minha já causa, para mim, um impacto na minha carreira. Muita gente tem comentado nas minhas redes sociais sobre estar muito surpreso com o fato de eu ser tão diferente da Bruna, que nunca poderiam imaginar. Tenho adorado ler isso, me dá a sensação de dever cumprido, revela.

Dora iniciou sua carreira de atriz aos 15 anos de idade, no meio da adolescência. Questionada sobre o impacto de já formar uma carreira nova e como conciliar o trabalho com a vida social, ela explica que, para ela, não houve perda durante sua juventude e que sempre tenta aproveitar ao máximo seus amigos e colegas de trabalho.

- Não sinto que perdi nada nessa fase. Na verdade, sinto até que só ganhei. Por começar mais nova, tudo era muito puro, intuitivo e genuíno em mim. Tinha menos inseguranças, menos paranoias. As coisas eram mais simples. Sinto falta de vivenciar as experiências daquela maneira. Quando estou trabalhando sinto que foco muito no trabalho, sou muito intensa. Ao mesmo tempo, em cada entre trabalhos aproveito tanto meus amigos. Sou uma pessoa que coleciona amizades profundas, de mais de 10 anos na conta e cuido de cada relação como se fosse um diamante precioso!