Travis Scott teria gastado quase 170 mil reais em festa privada com mulheres no Rio de Janeiro

Travis Scott foi atração principal do Rock in Rio na última sexta-feira, dia 13, que marcou o primeiro dia do evento. O rapper chegou ao Rio de Janeiro antecipadamente e resolveu aproveitar o dia para curtir tudo que a cidade tem a oferecer.

Agora, segundo o portal LeoDias, o cantor foi direto para uma casa de entretenimento adulto nas primeiras horas que estava no Brasil. O local em questão seria o Termas Solarium, no Bairro da Lagoa, na Zona Sul e Scott teria gastado 30 mil dólares, quase 170 mil reais durante sua estadia.

Segundo uma fonte, Travis teria levado 20 mulheres para a suíte mais luxuosa do estabelecimento. Horas mais tarde, ele se atrasou quase 40 minutos para subir no Palco Mundo e se apresentar.