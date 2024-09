Penha lança plano de governo e discursa contra o machismo

A prefeita de Rio Grande da Serra e candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD), e seu postulante a vice, Pedro Campos (Republicanos), lançaram juntos o plano de governo referente ao quadriênio 2025-2028 na noite de ontem. Acompanhada do ex-prefeito Ramon Velasquez (PT), a dupla discursou sobre o papel da mulher na política e elencou Saúde, habitação e construção de creches como prioridades, caso a pessedista seja reeleita.

“Vamos entregar duas creches, uma na Vila Lopes e outra na Vila Conde. Durante nosso governo, resgatamos junto ao governo do Estado o programa da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) com 226 apartamentos que estavam parados há mais de 10 anos. Com isso, fomos contemplados com mais 70 unidades habitacionais. Portanto, Rio Grande pode e deve entregar 296 apartamentos para nosso povo”, disse. A prefeita revelou ao Diário que pretende construir um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) voltado às crianças do município.

Na ocasião, Penha destacou o aumento no número de médicos contratados pelo município. “Pegamos uma cidade deficitária com seis médicos. Hoje temos 28. A intenção é inaugurar em breve um centro de especialidades médicas que atenderá cardiologia, pediatria, ginecologia e ortopedia”, explicou.

Penha também revelou que planeja dar continuidade às tratativas com o governo estadual para a construção da nova estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, integrada à rodoviária do município, além de trabalhar com a CPTM para restaurar a estação ferroviária, de forma que funcione como museu histórico.

Penha lembrou que, em junho, Rio Grande da Serra obteve nota ‘A’ em transparência fiscal em ranking do Tesouro Nacional. “Precisou chegar uma mulher na Prefeitura para ter responsabilidade e transparência com o dinheiro público”, disse, provocando os demais políticos em discurso aos apoiadores durante o evento.

O companheiro de chapa, Pedro Campos, criticou o fato de não haver mulheres na Câmara Municipal. “Não podemos aceitar o machismo estrutural dessa cidade. Faz mais de dez anos que não há mulheres ocupando cadeiras do Legislativo.”

Em sua fala, o ex-prefeito Ramon Velasquez comparou os ataques a Penha aos sofridos pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante o processo de impeachment, em 2016. “Dilma saiu de seu cargo devido ao mesmo machismo que tentam impor a nossa prefeita”, relembrou.