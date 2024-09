Guto Volpi cumpre agenda religiosa no Centro e na Estância das Rosas

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), cumpriu ontem agenda religiosa, além de encontro com moradores. Durante a manhã, o candidato esteve no culto na Igreja Renascer e, em seguida, compareceu à região central para dialogar sobre plano de governo e realizações com o público. Também participou de culto na A.D. (Assembleia de Deus) Ministério Mauá, na Estância das Rosas.

Entre os pontos destacados nas rodas de conversa estão os investimentos na área da segurança e a queda de indicadores criminais. De acordo com dados da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), houve recuo de 44,4% no número de veículos roubados na cidade em julho deste ano, no comparativo com mesmo período de 2023.

“O fortalecimento de nossa GCM (Guarda Civil Municipal), a ampliação do número de câmeras de vigilância e a instalação de totens de videomonitoramento nas entradas dos bairros estão coibindo a prática criminosa em Ribeirão Pires. Isso significa mais proteção para quem vive na cidade. Propomos ainda mais o incremento de tecnologias e o aumento do efetivo da GCM para garantir a segurança da população”, explicou Guto Volpi (PL) durante a agenda.





RIO GRANDE DA SERRA

Para encerrar os compromissos de campanha do fim de semana, o candidato a prefeito em Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), cumpriu agenda de reuniões em bairros da cidade. Ao lado da vice, Vilma Marcelino (PSDB), elei participou de retiro dos Jovens Filhos de Israel, da Igreja Católica.

Entre as propostas apresentadas por Akira Auriani estão investimentos em segurança, saúde, mobilidade e infraestrutura urbana.

No sábado (7), ele e a Vilma Marcelino percorreram as ruas da Vila São João e Vila Lopes. As caminhadas pelos bairros foram acompanhadas por candidatos a vereador pela coligação e apoiadores.