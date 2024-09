Construtores apoiam Flávia ostensivamente

Para um prefeito que vendeu boa parte dos imóveis públicos para incorporadoras imobiliárias, Orlando Morando (PSDB) não poderia ter escolhido endereço melhor para promover o lançamento do plano de governo de Flávia Morando (União Brasil), a sobrinha que o tucano escolheu para sucessora: a sede da AcigABC (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), na Rua Java, Jardim do Mar. Milton Bigucci e Bruno Patriani, dois dos principais construtores da região, e que fizeram ótimos negócios com o Poder Executivo são-bernardense durante os últimos sete anos e meio, pareciam estar em casa no evento. Bruno se sentia tão à vontade que não hesitou em desfilar pelo salão com uma praguinha – com direito a foto, o nome e o número da candidata que representa a continuidade administrativa – colada na manga esquerda da camiseta preta que trajava.

Bastidores

Efeito Marangoni

Vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL) deveria acender uma vela agradecendo aos céus pela saída do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) de sua campanha ao Paço. Após a debandada do antigo aliado, o liberal deixou a quarta colocação na pesquisa divulgada em 12 de julho para assumir a vice-liderança na de ontem. Pior para o prefeiturável Eduardo Leite (PSB), que despencou do segundo para o quarto lugar depois que anunciou a médica Fabiana Marangoni (União Brasil), mulher do legislador, como sua vice.

Vitupério

Elogio em boca própria é vitupério, já diz o ditado popular. Menos de uma hora após o encerramento do debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André, realizado ontem pelo g1, Bete Siraque (PT), Eduardo Leite (PSB), Gilvan Junior (PSDB) e Luiz Zacarias (PL) já se autoproclamavam ‘vencedores’ em suas respectivas páginas nas redes sociais – o que sinaliza que as artes já estavam prontas, à espera apenas de que o jornalista José Roberto Burnier encerrasse o evento para serem postadas.

Apoio

O deputado estadual e candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, e seu postulante a vice, William Dib (PSB), receberam ontem a visita da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que manifestou apoio à candidatura do petista. “São Bernardo tem uma história potente, mas muito precisa ser feito para recuperar a Saúde e as condições de vida da população”, afirmou a chefe da Pasta. “Estou convencida de que Luiz Fernando e Dib vão mudar a realidade da Saúde na cidade”, prosseguiu.

Caminhada

Antes de receber o apoio da ministra do Meio Ambiente e Mudança de Clima, Marina Silva (Rede), a sua candidatura à reeleição, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), teve a companhia de outro integrante do governo Lula, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), em caminhada realizada ontem no Jardim Esperança. Padilha veio à cidade para agenda com o presidente da Câmara, Juninho Getulio (PT).

Bola nos pés

Alex Manente, candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, mostrou que, além da habilidade com a caneta nas mãos, tem muita afinidade com a bola nos pés. Em atividade de campanha no Jardim Jussara, o prefeiturável deu um tempo no corpo a corpo com a população para uma ‘pelada’ com os moradores em uma quadra de areia. Alex, vale lembrar, é palmeirense ‘doente’, de ir com alguma frequência aos jogos do Alviverde no Allianz Parque. Também esteve em Montevidéu em 2021, quando o Palmeiras sagrou-se tricampeão da Libertadores contra o Flamengo.