Gilvan defende gestão Serra de ataques da oposição em debate

No debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André, realizado ontem pelo g1, os oposicionistas Bete Siraque (PT), Luiz Zacarias (PL) e Eduardo Leite (PSB) dedicaram-se a atacar de forma estéril a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Coube a Gilvan Junior (PSDB), escolhido pelo chefe do Executivo para representar o grupo governista na eleição, apresentar propostas e sair em defesa do tucano.

Ao longo do debate, Gilvan defendeu a continuidade da gestão de Paulo Serra, posicionando-se como o candidato que dará sequência aos projetos iniciados pelo prefeito, especialmente nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento econômico. Por outro lado, seus adversários questionaram a eficácia de várias políticas da atual gestão, buscando explorar promessas não cumpridas.

No primeiro bloco, dedicado à discussão sobre Segurança Pública, Eduardo Leite criticou a atual administração, mencionando suposto aumento da violência nos últimos anos e a contratação recente de apenas 73 guardas-civis. Em resposta, Gilvan destacou o crescimento do efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) e a modernização do sistema de monitoramento do município, com o aumento no número de câmeras do COI (Centro de Operações Integradas), garantindo que a segurança tem avançado.

“Dizer que a cidade é uma das mais violentas sem citar dados e números é ‘denegrir’ nossa cidade. Hoje temos uma GCM atuante, o número de furtos e o de roubos de veículos caiu 17%. Essa é a verdade de Santo André”, rebateu Gilvan.

Outro momento de destaque foi o confronto entre Gilvan e Bete Siraque, que afirmou que a população vive com medo devido ao aumento da criminalidade. Gilvan criticou a oposição por disseminar uma realidade distorcida. “Existe a Santo André que eu e você que está em casa vivemos, e a Santo André da oposição. Pelo que a gente vê é outra realidade. Santo André é a quinta melhor cidade do País para criar seus filhos.”

Na Saúde, Zacarias apontou a falta de serviços básicos em Santo André. “Não tem oncologia. Todas as pessoas que chegam com câncer não têm como serem atendidas”, disse o atual vice-prefeito. “Zacarias não tem conhecimento sobre especialistas na cidade. Existe, sim, oncologista no Hospital Municipal. Inclusive, vou citar um deles, o Dr. Saulo, que tem atendido muito bem as pessoas”, respondeu, ressaltando ainda que, além do serviço de radioterapia existente no município, agora também será oferecida a quimioterapia no Hospital da Vila Luzita.

Gilvan alfinetou a gestão petista de Carlos Grana, que antecedeu Paulo Serra, citando a dívida herdada pelo tucano, de R$ 5 bilhões em precatórios e R$ 300 milhões em débitos de curto prazo. “Quando a gente iniciou a gestão, a cidade não tinha manutenção. O 13° dos médicos não tinha sido pago, tivemos de pagar em fevereiro. Hoje, a gente tem R$ 1,7 bilhão (em precatórios). Essa dívida de mais de 30 anos, a gente está pagando até hoje”, disse, após receber acusação de ter feito “contingenciamento mais de 30% do orçamento da Saúde”, feita por Bete Siraque.

A candidata petista ainda apontou que o mercado de trabalho de Santo André registra a menor renda salarial média do Grande ABC. O tucano respondeu destacando que a gestão Serra criou “um bom ambiente de negócios” na cidade. “Antes, para tirar um alvará de funcionamento eram (necessários) 180 dias. Hoje sai em sete dias, o que traz muitas empresas a Santo André. Por isso, a cidade tem liderado o Caged (geração de emprego com carteira assinada)”, destacou.

Ofensas

Zacarias baixou o nível do debate ao chamar o adversário tucano de “incompetente”. “Não coloque coisas que você não fez e das quais não participou simplesmente porque defende o governo do ‘papaizinho’ Paulo Serra, que o colocou debaixo do braço. Uma pessoa que não tem a mínima condição para girar uma cidade como Santo André”, afirmou. Gilvan rebateu: “Lamento que o debate tenha ido para o ataque pessoal. Em respeito ao espectador, não vou responder a esses ataques e baixarias.”

O governista ainda foi citado pelos adversários nos momentos em que Bete, Zacarias e Leite faziam perguntas entre si. “Peço desculpa a você que está em casa porque teve candidato que veio para atacar e não para discutir os problemas da cidade”, ressaltou Gilvan.

“Você, Eduardo, sabe o que a gente fez. [ZACARIAS][BETE]Sabe que o governo tem aprovação de 80%. Vocês, da oposição, fazem parte desses 20% que criticam, denigrem Santo André e isso não leva a nada. Só prejudicam a cidade que a gente trabalhou muito para reconstruir”, disse, ao citar o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada ontem pelo Diário.

Gilvan ainda rebateu uma declaração de Zacarias, que previu: “Gilvan não vai assumir a Prefeitura, vai ser um de nós três”. “Está claro que a oposição está junta para tentar tirar o governo Paulo Serra. A gente vai continuar, Zacarias, porque as pesquisas confirmam, como a que foi divulgada hoje (ontem), que estamos com 40% (das intenções de voto). Desculpe-me, mas votar no Zacarias é ajudar o PT a ir para o 2º turno porque ele está em terceiro, quarto nas pesquisas”, afirmou, citando levantamento divulgado ontem pelo Diário, que mostra Gilvan 27 pontos à frente dos vice-líderes Bete e Zacarias (pesquisa registrada no TSE sob código SP-08684/2024).

A resposta fez Leite chamar Gilvan de “arrogante”. “Apresenta números como se já tivesse vencido as eleições. Calma, Gilvan, tem muito chão pela frente”, disse. O prefeiturável do PSDB se defendeu: “Sempre tive muita humildade. Só informei os dados publicados no noticiário. Se você não gostou da notícia, desculpe-me, não tenho nada com isso.”

Eduardo Leite acusou a gestão de gastar R$ 1,2 bilhão com a Saúde, sem entregar serviços de qualidade. O tucano retrucou: “Como o senhor nunca administrou nada, é advogado e nunca teve um escritório, foi assessor do (ex-deputado) Vanderlei Siraque, marido da Bete Siraque, te passaram a planilha errada. Em 2022, de R$ 670 milhões em Fonte 1 (dinheiro do Tesouro) conseguimos com o Poupatempo da Saúde reduzir para R$ 594 milhões os recursos investidos em Santo André”, afirmou.