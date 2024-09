Gilvan soma 40,4% e abre 27 pontos sobre vice-líderes

Gilvan Junior (PSDB), candidato indicado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) a sucedê-lo no comando da Prefeitura de Santo André, lidera com larga vantagem a corrida pelo Executivo andreense e, a 23 dias do 1º turno, vislumbra a possibilidade de se eleger já na primeira etapa do pleito, marcada para 6 de outubro. É o que revela levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas contratado pelo Diário.

No cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com nomes de todos os concorrentes, o tucano soma 40,4% das intenções de voto, seguido por Bete Siraque (PT) e Luiz Zacarias (PL), ambos com 13,4%, e por Eduardo Leite (PSB), com 12,1%. Depois aparecem Coronel Sardano (Novo), com 3,1%, e Clenilza Panato (PCO), com 0,7%. Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo branco ou anulariam 9,9% dos entrevistados. Outros 7% disseram não saber ou não responderam.

Assim, Gilvan soma 40,4% das menções, contra 42,7% da somatória dos demais candidatos, o que deixa o governista próximo da vitória no 1º turno. Excluindo nulos, brancos e eleitores que não responderam, que é o critério adotado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para apurar o resultado de uma eleição, o governista tem 48,6% das intenções de voto válidas, contra 51,4% da soma de seus adversários.

Como a margem de erro da pesquisa é de 3,8 pontos percentuais para cima ou para baixo, Bete, Zacarias e Leite estão tecnicamente empatados na segunda posição, pois, no melhor cenário, o socialista subiria a 15,9% e o petista e o liberal, no pior, cairiam a 9,6%.

Com dados coletados entre segunda-feira e ontem, o levantamento é o primeiro do Instituto Paraná Pesquisas a aferir o desempenho de Leite após a escolha, pelo prefeiturável, da pediatra Fabiana Marangoni, esposa do deputado federal Fernando Marangoni (ambos do União Brasil), como postulante a vice. Em agosto, reportagem do Diário revelou que, embora Fabiana possua domicílio eleitoral em Santo André, ela e o marido residiam em um condomínio de alto padrão em São Bernardo.

Na pesquisa espontânea, na qual os agentes do Paraná Pesquisas se limitam a questionar o eleitor sobre em quem votaria se o pleito fosse hoje, mas não apresentam nenhum nome, Gilvan soma 23,2% das menções, e Paulo Serra – que cumpre seu segundo mandato seguido e, portanto, não pode ser candidato ao Paço – aparece com 4,2%. Na sequência figuram Bete (4,1%), Zacarias (3,8%), Leite (3,7%) e Sardano (0,7%). Outros nomes somam 0,6%. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 7,3%. Não souberam ou não quiseram responder 52,4%.

REJEIÇÃO

O instituto também quis saber qual é o candidato mais rejeitado do eleitor andreense. Bete aparece na liderança, com 35,5% das citações. Zacarias vem em segundo, com 18,7%. Sardano tem 15,6%, Clenilza e Gilvan somam 13,9% cada e Leite, 12,8%. Disseram que poderiam votar em todos 11% dos entrevistados. Outros 16,9% não souberam ou não quiseram responder.

Gilvan é o líder das intenções de voto entre os homens (com 38,3% das menções), mulheres (42,3%) e em todas as faixas etárias, variando de 33,8% a 43,3%. O tucano também é o preferido em todos os níveis de escolaridade, variando de 40,2% a 40,9%.

O Paraná ouviu 710 eleitores. O grau de confiança é de 95%, o que significa dizer que, se a pesquisa fosse feita 100 vezes, o resultado seria igual em 95. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-08684/2024.

Andreense aprova administração de Tarcísio, mas reprova a de Lula