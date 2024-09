300 mil bolinhas em piscina infantil chega a shopping de São Bernardo

Em São Bernardo, o 'Mundo Pop It' deve encantar crianças em um mergulho por mais de 300 mil bolinhas coloridas. O responsável pela atração é o Shopping Metrópole, que manterá a atração em cartaz até 20 de outubro na Praça de Eventos.

O local inclui na diversão escorregadores e tobogãs, das 10h às 22h de segunda a sexta e, especialmente aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Para participar por 40 minutos, o valor dos ingressos sai por R$ 50; R$ 60 são cobrados para até 80 minutos, R$ 70 por 120 minutos e R$ 80 para 160 minutos.

"Menores de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável (que não paga ingresso) dentro do brinquedo. A atração também é inclusiva, oferecendo meia entrada para crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para usufruir do benefício, é necessário apresentar RG, atestado ou declaração médica", informa ainda as divulgações do lazer.