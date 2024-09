Pessoas com deficiência se unem para doar sangue e incentivam a coleta

Neste sábado (14) será realizada a 8° edição da Campanha Gotas Eficientes, ação voluntária promovida por pessoas com deficiência que busca incentivar a doação de sangue na sociedade. No Grande ABC, a expectativa é que 400 voluntários participem da iniciativa em sete postos de doação – no Brasil, a doação simultânea deve ser promovida em pelo menos sete estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, entre outros.

A campanha Gotas Eficientes foi criada pela ONG são-bernardense Adote um Cidadão, que promove há 25 anos ações de inclusão, lazer e cidadania para pessoas com deficiência e jovens em situação de vulnerabilidade social. Com o slogan “Doar o Amor que Corre em Suas Veias”, equipes da campanha estarão presentes para receber os doadores, das 7h30 às 13h, nos postos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Diadema.

O ato de doação de sangue ocorreu pela primeira vez em 2016, em São Bernardo, e se expandiu, de maneira independente, para outras cidades do País. Antonio Carlos Veiga, idealizador do projeto Adote um Cidadão e da campanha Gotas Eficientes, diz que o principal objetivo é incentivar outras pessoas a doarem e, com isso, poder ajudar a salvar vidas. Ele alerta ainda sobre o baixo estoque em algumas unidades e a baixa adesão à doação.

Na última segunda-feira (9), o Hemocentro de São Bernardo, que abastece nove hospitais da região, anunciou que o estoque de sangue estava em nível crítico e que, para alguns tipos sanguíneos, a quantidade era suficiente apenas para mais três dias.

“Os postos de doação geralmente ficam vazios, a adesão ainda é pequena. No Brasil, pouco mais de 3 milhões de doações ocorrem anualmente. O Gotas Eficientes quer ajudar a mudar esse cenário e incentivar outras pessoas a ajudarem”, afirma Veiga, que exalta ainda a iniciativa voluntária promovida pelas pessoas com deficiência.

“As ações realizadas com deficientes envolvem geralmente as áreas de saúde, lazer e economia. Iniciativas como essa abordam mais a questão social e de cidadania. A pessoa quando senta na cadeira para doar sangue, ela é igual a qualquer outra”, diz.

A data de hoje foi adotada em São Bernardo como o Dia da Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência. A inclusão da data no calendário oficial do município surgiu do projeto Gotas Eficientes, que além de promover as iniciativas no Grande ABC conseguiu mobilizar participantes em diversos municípios do País.

RECOMENDAÇÕES

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ser feita até 60 anos incompletos), pesar acima de 50 quilos e comparecer à unidade escolhida com documento original com foto e CPF. No dia da coleta, é necessário evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da ação e ter dormido pelo menos seis horas.

Homens devem respeitar o intervalo de 60 dias entre uma doação e outra, com máximo de quatro doações nos últimos 12 meses, enquanto mulheres devem esperar 90 dias (com máximo de três doações nos últimos 12 meses).

No Grande ABC, a doação de sangue pode ser realizada em sete unidades, localizadas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. Os endereços dos postos e outras restrições temporárias podem ser consultadas no site do Colsan (https://colsan.org.br).