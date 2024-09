Ramagem aposta na presença da família Bolsonaro em atos para chegar ao 2º turno no Rio

Frustrados pelo baixo desempenho do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, integrantes do comitê eleitoral do afilhado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apostam no engajamento do clã da zona oeste na reta final da campanha para alavancar os números do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no berço do bolsonarismo.

Enquanto o prefeito Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, toca uma campanha sem adversários competitivos e com expectativa de vitória em primeiro turno, Ramagem insiste na estratégia de associação ao ex-presidente e no foco em temas de segurança pública - de atribuição majoritária do governo estadual.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), candidato ao sétimo mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são os principais entusiastas da campanha de Ramagem no Rio. Os dois já cumpriram uma série de agendas ao lado de Ramagem e são os responsáveis pela estratégia do candidato apoiado pela família Bolsonaro na capital carioca.

As pesquisas eleitorais têm mostrado uma vantagem de mais de 40 pontos porcentuais de Paes, que lidera a disputa, em relação a Ramagem. O levantamento mais recente, divulgado pelo instituto Quaest nesta quarta-feira, 11, mostra o atual prefeito do Rio com 64% das intenções de voto. Ramagem tem 13% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) aparece com 4% da preferência dos eleitores.

A campanha de Ramagem esperava um resultado melhor do deputado após o início das propagandas em rádio e TV. Apesar da falta de reação da candidatura, aliados ainda apostam que o candidato do PL pode crescer na reta final com o engajamento de Bolsonaro.

Como antecipou a Coluna do Estadão, o ex-presidente estará na capital fluminense em toda a semana do primeiro turno das eleições. A previsão é que se encontre com o postulante carioca entre os dias 3 e 6 de outubro, inclusive acompanhando-o na votação.

A três semanas do primeiro turno das eleições municipais, três integrantes do clã participam ativamente da campanha. Carlos e Flávio marcarão presença em uma caminhada ao lado de Ramagem na orla de Copacabana no domingo, 15, às 10h. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve em uma agenda ao lado do candidato do PL na manhã desta sexta-feira, 13, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

A campanha acredita que Michelle pode auxiliar Ramagem com os públicos feminino e evangélico, e para reforçar os laços entre o candidato do PL e a família Bolsonaro.

Bolsonaro participou de uma agenda de rua de Ramagem no começo da campanha, em 18 de julho. Na ocasião, estiveram, além dos dois políticos, Flávio Bolsonaro, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e aliados bolsonaristas em um trio elétrico estacionado em uma das ruas de acesso da Praça Saens Peña, na Tijuca.