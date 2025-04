Josa admite que prefeito terá de pagar conta deixada por Filippi

A gestão do ex-prefeito de Diadema José Filippi Júnior (PT) utilizou de subterfúgio para não cumprir decisão judicial. Em julho 2021, a Justiça determinou o pagamento das diferenças salariais a 990 servidores municipais em até 60 dias, mas apenas nove trabalhadores receberam os valores referentes ao processo iniciado há duas décadas.

Na sessão da Câmara de Diadema na quinta-feira (3), o ex-líder do governo e vereador Josa Queiroz (PT) disse em alto e bom som no microfone do parlamento que politizar a pauta é “demagogia”, mas cometeu um ato falho e admitiu que o ex-prefeito atuou para postergar os pagamentos e não cumprir a decisão judicial. “O judiciário vem há anos prorrogando e a Prefeitura, por meio de sua Procuradoria, tem utilizado desse expediente para cada vez mais empurrar esse processo para frente”, declarou.

Na sequência, Josa cobrou em tom de crítica posicionamento do governo Taka Yamauchi (MDB) em relação aos pagamentos. “É preciso parar com discursinhos de que chegaram agora. É hora de fazer a lição de casa e parar de empurrar com a barriga”, esbravejou.

Reinaldo Meira (Solidariedade), vereador da base governista, rebateu Josa. “Por qual motivo não foi pago em 2023, 2022? O Partido dos Trabalhadores poderia ter pago, mas não pagou. Parabéns Filippi, você deixou os trabalhadores morrerem e não pagou”, disse.

O líder do governo Taka na Câmara, vereador Juninho do Chicão (Progressistas), ao Diário, afirmou que no próximo dia 28 uma comissão de servidores e representantes do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) será recebida pelo secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Kiko Teixeira, para estabelecer um cronograma de pagamentos.

“São aproximadamente R$ 7 milhões acumulados para pagamentos de RPVs (Requisições de Pequeno Valor), média de R$ 7.200 para cada beneficiário”, disse Kiko.

O secretário também garantiu que uma resposta para esta parcela de trabalhadores, a grande maioria aposentados, não foi apresentada antes por dois motivos: situação financeira complicada e dados precários e divergentes (segundo o governo informações foram apagadas dos computadores da Prefeitura pela gestão anterior). “Vamos apresentar um cronograma de pagamento respeitando o fluxo de caixa e a idade do servidor”, afirmou.