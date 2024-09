Prodígio! Príncipe George levanta primeiro voo aos 11 anos de idade

Uau! Príncipe George mostrou ser um verdadeiro prodígio ao levantar seu primeiro voo em um campo de aviação perto de onde mora, em Windsor, no Reino Unido. De acordo com o The Sun, o herdeiro de apenas 11 anos de idade seguiu as tradições familiares e aproveitou as férias de verão para começar a aprender a pilotar.

Ainda de acordo com o veículo, os pais do pequeno, Príncipe William e Kate Middleton, foram assistir o filho no comando da aeronave pela primeira vez, e segundo uma fonte no local, os dois pareciam estar bem orgulhosos:

Ele adorou. É a hora certa para começar. A família real tem uma tradição de pilotar e parece que George é o próximo na fila. Seus pais assistiram George voar da segurança do solo, mas ele voou com um instrutor e gostou.

Outra pessoa presente no local disse que provavelmente havia 30 ou 40 pessoas no clube e que o futuro rei estava tranquilo:

Kate e William assistiram a George decolar, mas eles estavam tranquilos.

E você, já imaginou pilotar um avião aos 11 anos de idade?