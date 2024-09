Biel conta mais detalhes sobre seu novo álbum: Quis arriscar bastante

Biel está de volta com uma nova música Ritmin de Nostalgia, que leva o nome do novo álbum do cantor, e ambos já estão disponíveis nas plataformas digitais. O disco conta com referências à sua carreira, como Pimenta II, relembrando o hit Pimenta. Agora, em entrevista, ele contou mais detalhes sobre o lançamento.

O cantor começou contando o que o inspirou para fazer esse álbum e como foi o processo de criação:

Estar voltando para o funk já é uma grande inspiração para esse álbum. Foi uma responsabilidade muito grande, não é à toa que fiz duas músicas em 130 e 150 bpm [batidas por minuto], eu queria arriscar bastante. Ainda quero explorar outros estilos de funk mais para frente, mas esse projeto inicial foi para mostrar que somos capazes e sabemos fazer música. Eu pude contar com a ajuda do MC Lucas, que hoje é um dos percussores das músicas em MTG versão funk. Ele assinou meu projeto e trouxe o que tem de melhor qualidade, porque, além de produzir, ele também canta. Duas cabeças pensam melhor do que uma, então é muito bom poder tê-lo comigo.

Ele também falou sobre sua essência, e que mesmo crescendo e amadurecendo, não vai deixar de fazer músicas animadas, pois acredita que é a vibe que combina com ele:

Eu acho que a vibe, o que mais combina comigo é música para cima. Eu gosto de fazer música para festa, feliz; se for romântica, que seja algo alegre. Por exemplo, Ninguém Segura Ela está exaltando a mulher o tempo todo, mas você vê que é uma música divertida, tem uma produção muito upbeat. Então eu acho que o segredo hoje é esse, muita música pra cima, que vai remeter a momentos bons, que vai somar em momentos felizes. Acredito que isso nunca vai mudar; as músicas sempre passarem uma positividade, seja na melodia, na produção ou na letra, a identidade sempre vai ser essa.

Como você viu, Pimenta é um grande sucesso entre os fãs do funkeiro, e agora com a regravação, ele compartilhou como foi a reação dos seguidores ao receber essa nostalgia:

Eu já estava soltando uns spoilerzinhos de que voltaria para o funk e que reproduziria um sucesso antigo. O engraçado foi que de todas as enquetes que eu levantei Pimenta sobressaia, impressionante! Sem contar que a música é minha, então eu não precisei de liberação nenhuma, acho que foi um golaço. Do projeto, é a que mais está fazendo sucesso, já bateu mais de 200 mil visualizações no Youtube, lembrando que tudo é 100% orgânico. Com o lançamento da faixa rosa, que é a faixa foco do álbum, nós estamos vendo que muita gente ainda comenta sobre "Pimenta". Ela ainda está no topo, foi meio que unânime o feedback da galera. Não é que o clima seja de nostalgia, mas eu voltando para o funk causa uma nostalgia para os meus fãs. Eu já estou no mercado há dez anos e queria mostrar o quanto o funk representa para mim, por isso agora estou procurando fazer um funk bem raiz. Tenho me inspirado bastante no que o Livinho e o Kevin o Chris têm feito, acho que está em alta esse clima nostálgico no funk e na música em geral.

Biel ainda deu um leve indício que estaria aberto a fazer novas regravações, mas deixou claro que seria em outro momento, já que quer focar nas músicas autorais:

Essa onda de MTG está me dando uma vontade de produzir um álbum. Eu ouvi de algumas pessoas que se o álbum tivesse sido todo feito em MTG talvez tivesse fluido mais naturalmente, porque é o que está sendo consumido no momento. Então acho que sim, com certeza teremos novas regravações, mas ao mesmo tempo podem esperar mais músicas em MTG. Pimenta originalmente seria em 130 bpm, mas resolvemos passar para 150 bpm, mas ainda temos Boquinha, Tô tirando onda, Química, Melhor Assim... tudo pode acontecer. Mas...nesse primeiro momento, pretendo dar prioridade para as músicas autorais, porque é menos burocracia e acabamos tendo mais liberdade para fazer o que quisermos.

Ainda na produção do álbum, Biel compartilhou um momento inusitado dos bastidores. Segundo ele, durante uma gravação de um clipe, ele quase foi acusado injustamente de traição! Isso porque o vídeo foi gravado em um motel e alguns funcionários pediram fotos com o cantor, que ao caírem na internet, foram levadas para outro contexto:

Tem uma bem engraçada. O clipe de Calma Gostosa foi filmado dentro de um motel e no dia da gravação, os funcionários pediram para tirar fotos comigo. Até aí tudo bem, mas vazaram as fotos e chegou aos ouvidos da pessoa que cuida do perfil da minha central de fãs, que eu estava lá traindo a Tays. Depois disso eu tive que explicar como seria o clipe antecipadamente, porque se não iria tomar uma proporção drástica. Foi no mínimo inusitado esse acontecimento todo, foi engraçado.

Ele também revelou que queria fazer uma parceria com o DJ Batata, e que embora já trabalharam juntos, ainda não conseguiram lançar nada juntos. E claro que ele não pararia por aí! Biel também deixou no ar que tem outra parceria aguardada, mas optou por deixar o nome em segredo, algum palpite?

Posso falar que é um cara que mudou a minha vida, posso afirmar isso com todas as palavras. Nós estamos nos reaproximando agora depois de muita coisa que vivemos separadamente. É o DJ Batata! Inclusive já voltamos a trabalhar juntos no estúdio, assinamos sucessos como Pimenta, Tô tirando onda, Boquinha. É uma responsabilidade muito grande, principalmente por saber que ele acredita no meu trabalho. Agora só falta a questão do marketing e do lançamento, mas já temos um canhão preparado juntos. Tem um outro nome, mas esse vai continuar sendo surpresa.

Biel disse que embora transitou em outros ritmos musicais, funk está em seu coração e não pretende mudar o estilo no Brasil:

Depois de A Fazenda, eu fiz bastante arrochadeira e piseiro; nos EUA, eu lancei R&B em inglês e reggaeton em espanhol. Acredito que a versatilidade tenha que ser um princípio básico para o artista, ainda mais no Brasil. Se nós não formos versáteis vamos acabar não conseguindo agradar a galera e talvez nem consigamos inovar e nem nos manter no topo. Eu acho que a versatilidade tem que ser um alicerce do artista brasileiro. O funk ainda é a minha paixão número um, não tem como, é o que eu amo e o que flui melhor dentro e fora do estúdio. Mas eu gosto de passear em todos os gêneros também.

O cantor ainda deixou uma dica para quem está começando a carreira e apontou o que ajudou para ele:

Acho que, além da versatilidade que acabei de falar, o networking também é muito importante, os artistas que você tem amizade, os produtores musicais, os empresários, as pessoas com quem se relaciona. Além de ser coerente, saber seus princípios e lutar por eles, saber seus ideais, ter uma personalidade, isso é essencial.

E falou sobre como é conciliar a vida pessoal com a artística:

É a vida né. Tenho 28 anos e preciso trabalhar. Porque agora é a hora de plantar, de correr atrás mesmo, para depois lá na frente eu não precisar estar nessa velocidade. Hoje com quase 30 anos de idade, eu sei que a disposição não é mais a mesma de quando tinha 16/18 anos de idade. Eu tenho que levar em consideração que a hora é agora. Quanto ao selo, ele é proveniente de tudo que já passei na minha vida. Eu preciso levantar essa bandeira, meu propósito de vida, ainda mais após a pandemia. Nós vimos uma correria muito grande de êxodo independente. Hoje em dia os principais artistas têm seus selos. Nós temos que capacitar cada vez mais os artistas.

Por fim, o ex-participante de A Fazenda contou que não está totalmente fechado a ideia de entrar em outro reality show, mas que acha que não vai aguentar ficar tanto tempo longe da sua família, que fofo! Vale lembrar que ele conheceu a esposa Tays no programa e que agora eles tem uma filha juntos:

Eu não escondo que eu precisei muito de A Fazenda. Eu já tinha recebido muitos convites, mas no ano em que participei, eu tinha acabado de encerrar o contrato com a minha gravadora e estava voltando para o Brasil. Ter recebido o convite novamente foi uma oportunidade imensa, acabou sendo uma das maiores edições, nada foi por acaso. Deus já tinha tudo preparado, eu tinha que entrar no programa, tinha que conhecer a Tays e formar minha família. Ele é perfeito, só temos que entregar nas mãos dele e confiar, porque ele vai endireitando tudo. Então, caso eu veja uma oportunidade de melhorar a minha realidade, por que não? Mas ao mesmo tempo, não acho que conseguiria ficar quatro meses longe da minha filha e da minha mulher. Acho que um reality sem a Tays seria bem difícil.