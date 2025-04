Enquete mostra disputa acirrada sobre quem sai do 'BBB 25'

O 15º Paredão do BBB 25 será decidido nesta quinta-feira, 10. Em uma disputa entre Maike, Renata e Vinícius, a parcial da enquete promovida pelo Estadão, atualizada às 10h, indica vantagem para Maike, mas com Vinícius se aproximando na segunda posição.

No entanto, os acontecimentos da madrugada, com beijos, desabafos e análises de jogo, podem alterar o panorama até o anúncio oficial.

Maike lidera rejeição e Vinícius encosta na disputa

De acordo com a parcial registrada às 10h desta quinta-feira, 10, Maike liderava a votação para eliminação com 50% dos votos. Vinícius vinha logo atrás, com 41%. Renata, por sua vez, registrava apenas 9%.

A diferença entre Maike e Vinícius ainda é considerada pequena diante do volume de votos e da possibilidade de mudança até o fechamento das votações.

Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial do programa, que é definido exclusivamente pelos votos no site do BBB.

O que pode mudar o rumo do Paredão

Além da disputa natural do jogo, novos acontecimentos nas últimas horas podem influenciar o resultado do 15º Paredão.

Durante a madrugada, Maike recebeu advertências da produção após puxar o cabelo, morder e segurar Renata pelo pescoço. A sister pediu que ele parasse, mas o comportamento se repetiu em mais de uma ocasião. A situação gerou repercussão nas redes sociais e pedidos de expulsão do participante.

O casal, que já havia protagonizado momentos de intimidade durante a comemoração do Top 8, e também discutiu a possibilidade de levar o relacionamento para fora do programa, agora pode ser separado com a definição do Paredão, especialmente após a repercussão negativa dos episódios.

Por outro lado, Vinícius revelou ser bissexual em conversa com Guilherme e Delma, emocionou os colegas e compartilhou relatos sobre a aceitação dentro da família. A revelação pode gerar empatia do público e mudar a dinâmica da votação.

Além disso, Diego Hypolito analisou o Paredão e apostou na eliminação de Renata, embora tenha declarado preferência pela saída de Maike.

Renata corre por fora na disputa

Com o menor porcentual na enquete, Renata aparece menos ameaçada de eliminação neste momento. Apesar disso, a atuação da sister nas dinâmicas recentes foi alvo de comentários de Delma, que afirmou que o "jogo de Renata adormeceu" nas últimas semanas.

Ainda assim, o cenário pode se alterar até o momento da eliminação, especialmente com a mobilização de fãs-clubes e estratégias nas redes sociais.

A eliminação do BBB 25 será anunciada na noite desta quinta-feira, durante o programa ao vivo. Até lá, movimentações dentro e fora da casa podem definir quem permanecerá no Top 7.