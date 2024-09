Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra, se pronuncia após ser indiciada por associação criminosa

Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra, foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal, segundo a TV Globo. De acordo com as autoridades, a doutora estaria sendo investigada por falsidade ideológica e associação criminosa, no entanto, não se sabe se os crimes estariam relacionados ao da influenciadora, presa em Pernambuco.

As acusações são de que Adélia teria criado empresas de fachada, permitindo exploração ilegal de jogos de azar no Brasil. Em nota, enviada à colunista Fábia Oliveira, a advogada se pronunciou:

Em resposta às recentes alegações envolvendo a Doutora Adélia Soares, informamos que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis. Entre essas medidas, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, visando proteger sua integridade e reputação.

E continua:

As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que utilizaram seu nome de forma indevida e criminosa. A Doutora Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão.

Ao finalizar, a nota conclue:

Cabe ressaltar que sua carreira e vida pessoal são pautadas pela ética e legalidade, repudiando veementemente qualquer conduta contrária a esses princípios. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.