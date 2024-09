Obras vão bloquear uma das faixas do Viaduto Papa João Paulo II

A Prefeitura de Mauá informou ontem que uma faixa no sentido Centro/Capitão João do Viaduto Papa João Paulo II será interditada neste fim de semana. O bloqueio ocorrerá no sábado (14) e no domingo (15), das 8h às 18h, para a realização de obras da Nova Estação.

A interdição temporária é necessária, segundo o Paço, para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores no local. É recomendado que a atenção dos condutores que utilizam a via seja redobrada. Alternativas de rotas estão sendo sugeridas para minimizar o impacto no tráfego.

A Prefeitura também reforça que, desde o último dia 5, os pedestres não devem mais usar a calçada do Viaduto Papa João Paulo II. A medida visa garantir a segurança de todos e também liberar parte da área para que a construção do centro comercial, anexo ao novo terminal, siga sua nova etapa.

Por esse motivo, os pedestres devem realizar a travessia pela Passarela Central, que foi recentemente reformada e oferece uma alternativa segura para os deslocamentos na região.

COMPLEXO VIÁRIO ZAÍRA

Hoje, a partir das 17h, a Prefeitura entrega oficialmente mais uma parte do Complexo Viário Zaíra/Santa Cecília. São mais de 600 metros de pista que vai ligar o Cerqueira Leite, nas imediações do Centro Pop, até a Vila Magini.

Além do asfalto, a obra contemplou passeios com acessibilidade, ciclovia, sinalização horizontal, vertical e semafórica, drenagem, paisagismo e iluminação pública com lâmpadas de LED. As margens do rio Tamanduateí também receberam reforço na contenção.