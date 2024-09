Silvio Santos deixou claro que não pagaria por cinebiografia: Não pegue nenhum ator meu, nem peça dinheiro para as minhas empresas

Neste dia 12 de setembro, chega aos cinemas Silvio, a cinebiografia de Senor Abravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos. Apesar do comunicador ter morrido antes de ter a chance de assistir ao longa, o Dono do Baú foi comunicado sobre as gravações mais de uma vez.

Ricardo Scalamandré, Diretor de Comercialização, produtor e amigo de Silvio, contou em entrevista coletiva que conversou com o dono do SBT para pedir autorização para fazer o filme. Sem papas na língua, Santos respondeu:

Eu não autorizo, mas eu também não desautorizo. Eu percebi que ele falou assim: Eu não vou dar dinheiro para você fazer esse filme.

Ouvindo a declaração do colega de equipe, o produtor Marco Audrá relembrou que teve uma conversa similar com o apresentador. Aos risos, ele contou que Silvio foi categórico ao afirmar que não pagaria para que o longa fosse feito:

- Eu também tive esse encontro com o Silvio, e é impressionante como a resposta foi a mesma. Pode fazer, pode botar o Silvio Santos pelado, pode fazer o que você quiser. Eu não autorizo. Eu não vou te processar, fique tranquilo. Só duas coisas, não pegue nenhum ator meu, nem peça dinheiro para as minhas empresas.

Já para Rodrigo Faro, que também pediu sua autorização, ele foi mais sensível na resposta. Faro relembra o que ouviu de Abravanel:

- Ter um filme que vai contar a minha vida é motivo de orgulho, sempre quis ter um filme que vai contar a minha vida para eu mostrar para os meus netos.