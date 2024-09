Só no sábado, Detran autuou nove motoristas no bafômetro em S. Bernardo

A fiscalização do Detran-SP registrou apenas no último sábado (7) nove motoristas com recusas ao teste de bafômetro pelas vias de São Bernardo. O consumo de bebida alcoólica combinado à direção foi o cerne da Operação Direção Segura, que abordou 335 veículos na Rodovia Anchieta.

Em nota, o órgão destacou que "tanto dirigir sob efeito de álcool - quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto se recusar a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)".

A multa pela infração custa R$ 2.934,70 e o condutor responde por suspensão da carteira de habilitação. De acordo com a legislação, em caso de reincidência, a taxa a ser paga sobe para R$ 5.869,40.