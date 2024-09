CVC Corp, nascida em Santo André, anuncia acordo com credores; entenda

A andreense CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (CVC Corp) divulgou nesta quarta-feira (11) a firmação de um novo acordo com seus credores. De acordo com a companhia, o objetivo é ''reorganizar as condições de pagamento das debêntures'' - títulos emitidos pela empresa, que pegam emprestado dinheiro com investidores.

As emissões negociadas, segundo o comunicado, são da quarta e quinta categoria. O acordo deve ser oficializado em assembleia entre os executivos, com convocação nesta quinta (11) e assinatura prevista para o próximo mês.

"Passo importante para sanar a saúde financeira da empresa. Este acordo irá melhorar a gestão financeira da CVC Corp, permitindo o crescimento sustentável e expansão de investimentos, retirando qualquer risco de solvência da companhia relacionado a esse tema", reitera o informe.

Abaixo e na íntegra constam os aspectos da negociação:

Redução da dívida bruta da companhia com o pagamento antecipado de R$ 160 milhões aos credores;

Extensão do prazo de pagamento das debêntures em 2 anos, saindo de novembro de 2026 e indo para outubro de 2028. Além disso, um prazo adicional (carência) de 2 anos para efetuar o próximo pagamento de principal, ou seja, a próxima parcela será apenas em outubro de 2026;

A empresa terá a opção de resgatar ou amortizar antecipadamente as debêntures a partir de março de 2025, o que dará maior flexibilidade financeira;

As taxas de juros serão reduzidas de “CDI + 5,50%” podendo chegar a “CDI + 4,50%” após a revisão de rating.