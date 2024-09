Lexa sobre planos de casamento com Ricardo Vianna: - Ano que vem a gente se casa

O amor está no ar! Na noite desta quarta-feira, dia 11, Lexa estará no programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Durante sua participação, ela falou sobre a nova fase de sua vida e a relação com Ricardo Vianna.

Apaixonada, a cantora abriu o jogo sobre os planos para o casamento:

- Estou noiva, mas a gente está indo devagarzinho. A gente vai fazer um ano agora, aí ano que vem a gente se casa. A gente tem que viver, disse.

Ainda durante o programa, Gentili recebeu a presença da mãe e da irmã da cantora. Darlin falou sobre a carreira da filha com muito carinho e orgulho:

- Lexa desde os 4, 5 anos, já dava sinais e eu dizia essa menina vai cantar mesmo. Essa aqui (Wenny) foi uma surpresa, falou se referindo à caçula.

- Ela é a mais artística da família, a que mais gosta de ousar, ela escuta tudo. Você pode conversar com ela por horas que é uma Wikipedia da música. Ela é muito decidida do que ela quer. Óbvio que ela me pergunta uma coisa ou outra, completou Lexa sobre a irmã.