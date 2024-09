Filhas de Dave Grohl apagam perfis das redes sociais após pai assumir traição e filha fora do casamento

Eita! Na última terça-feira, dia 10, Dave Grohl usou as suas redes sociais para anunciar que teve uma filha fora do casamento. O músico do Foo Fighters é casado desde 2003 com a ex-modelo e diretora Jordyn Blum.

Em sua publicação, Dave falou do amor que sente pela esposa e as três filhas que tem com ela e garantiu que iria recuperar a confiança da mesma. O artista não revelou nem a identidade do bebê e nem da mãe.

Com a repercussão do assunto, as filhas mais velhas de Dave, Violet e Harper, optaram apagar os seus respectivos perfis das redes sociais: Instagram e TikTok.

Ex-namorada fala sobre infidelidade de Dave

Em meio à repercussão do assunto, outras declarações sobre a fidelidade de Dave vieram à tona. Tina Basich, ex-namorada do cantor, jpa havia revelado em sua autobiografia uma traição do artista.

Na obra, lançada em 2003, ela desabafou sobre a dor que sentiu ao descobrir que ele estava se envolvendo com outra mulher enquanto estava com ela.

Não sei como alguém em sua profissão pode ter um relacionamento normal com uma namorada... ou duas, como descobri. Eu descobri de segunda mão, através de boatos, quando parecia que todo mundo sabia, menos eu.