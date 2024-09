Sob boatos de término com Chris Martin, Dakota Johnson marca presença em evento (e ausência de aliança chama atenção!)

Dakota Johnson marcou presença no evento de gala beneficente Caring for Women Dinner, em Nova York. Aos 34 anos de idade, a famosa chegou desacompanhada e chamou atenção no tapete vermelho.

A estrela do filme Cinquenta Tons de Cinza apostou em um look da marca Gucci decotado, brilhante e com transparência. Mas não foi apenas a escolha da atriz que deu o que falar, a ausência da sua aliança de noivado com o cantor Chris Martin intrigou a todos. Vale pontuar que os dois ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Dakota e Chris começaram a namorar em 2017 e ficaram noivos em 2020. Vale pontuar que a imprensa internacional já noticiou que a aliança dada pelo músico do Coldplay a Johnson teria custado quase dois milhões de reais.

