Sthefany Brito dá à luz Vincenzo, segundo filho com Igor Raschkovsky

Sthefany Brito deu à luz Vincenzo na última quarta-feira, dia 9, como anunciou nas redes sociais nesta terça-feira, dia 10. O pequeno é seu segundo filho com Igor Raschkovsky e chegou para alegrar ainda mais a família.

Na reta final da gestação, a atriz, inclusive, contou que estava sofrendo com muito enjoo e dores no corpo e precisava ficar constantemente em repouso, visando a sua saúde e do bebê.

Na legenda da publicação, a atriz se derreteu pelo segundo filho com uma sequência de fotos do parto, onde aparece com o maridão e o bebê entre eles:

Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor... Nosso Vincenzo! Bem-vindo, meu filho! Você não tem noção do quanto é amado!

O casal já é papai de Antônio Enrico, de três anos de idade.