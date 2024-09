Palavra do Leitor - 11 de setembro de 2024

Violência contra crianças

A violência matou 199 crianças e adolescentes no ano passado. Esse insone alerta nos traz um dos maiores e mais drásticos acontecimentos em que os vitimados foram nossos inocentes. Em 13 de julho de 1990, a Lei 8.069, popularmente conhecida como ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), passou a proteger nossas crianças e nossos adolescentes de agressões físicas e psicológicas. Fomos reconhecidos pelo mundo inteiro. Aproximadamente, somos 50 milhões de crianças e adolescentes. Somos também sabedores de que em nosso Brasil existem 22 milhões de pessoas com insegurança alimentar, que passam fome – e dentre esses milhões muitos são crianças e adolescentes.Por que não dar vida ao Ministério da Criança e do Adolescente?

Cecél Garcia

Santo André

Venda de ruas

‘Após vender imóveis, gestão Morando planeja se desfazer de três vias públicas’ (Política, ontem). Precisei ler a reportagem três vezes, pois custei a acreditar que fosse verdade!

Soraia C. Pêra

São Bernardo

Troca ministerial

‘Lula escolhe deputada estadual do PT para Direitos Humanos’ (Política, ontem). Depois dos lamentáveis acontecimentos no Ministério dos Direitos Humanos proporcionados por Silvio Almeida, acusado de assédio sexual, agora, a indicada para a Pasta, a deputada estadual de Minas gerais, Macaé Evaristo, nem tomou posse ainda e já se sabe que está toda enrolada com a Justiça. É ré num processo acusada de superfaturar R$ 6,5 milhões na compra de uniformes escolares quando secretária estadual de Educação em Minas Gerais. Em 2022, assinou um acordo com o MP (Ministério Público) para encerrar 13 processos, incluindo corrupção, improbidade administrativa e superfaturamento na compra de carteiras escolares. Será que vai tomar posse? Está meio difícil encontrar um petista experiente em gestão pública que não esteja enrolado com a Justiça, não é mesmo? Absurdo desta natureza também aconteceu no governo Bolsonaro ao nomear um ministro da Educação que tinha falsificado seu próprio currículo. Mais lá atrás um pouco, Itamar Franco indicou um ministro que, dias depois ficamos sabendo, tinha cometido um assassinato. Será que os presidentes não deveriam tomar cuidado e, no mínimo, consultar a ficha pregressa dos possíveis assessores antes de passarem este vexame? Isso é elementar. A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) está aí pra isso. Ê, Brasil, assim fica difícil.

Mauri Fontes

Santo André

Debate em São Bernardo

A política é a arte do encontro. Com esse tema, estamos organizando encontro com os principais candidatos à Prefeitura de São Bernardo. Foram convidados Alex Manente (Cidadania), Luiz Fernando (PT), Marcelo Lima (Podemos) e Flávia Morando (União Brasil). Os encontros serão na semana de 16 de setembro, sendo um candidato por dia, com o intuito de termos um diálogo de proposta para e de cidade! Sem ataques de um candidato a outro. Os encontros serão no Salão Padre Carlito na Paróquia São José, no Baeta Neves. Aguardamos ansiosos a participação de todos os candidatos! Viva a democracia e viva a política da nossa cidade.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Bolsonaro

A AGU (Advocacia-Geral da União) recorre da decisão que pode favorecer Bolsonaro no caso das joias sauditas. Para isso vai pra cima do TCU (Tribunal de Contas da União) dizendo que o órgão viola o interesse público, afronta os princípios da razoabilidade e da moralidade e compromete o patrimônio público da União. Nem precisa ser jurista para entender o que quer a esquerda: se a lei favorece um inimigo, muda-se a lei. Faça o que for possível, mas o inimigo precisa ser punido. Agora vamos mudar o presidente. Coloquem o Lula no lugar; a AGU estaria tentando mudar a lei? Essa forma de agir da AGU em benefício de um seu e castigo ao oponente é que desanima quem assiste a esses desmandos. Quando vamos ter uma AGU que trabalha com independência respeitando a legislação?

Izabel Avallone

Capital