Vídeo que sugere Filippi na liderança é irregular

Em situação delicada na disputa pela reeleição à Prefeitura de Diadema, José de Filippi Júnior (PT) publicou há três dias em sua página no Facebook um vídeo no qual insinua ter mais da metade das intenções de voto na cidade – sem especificar, porém, a que pesquisa se refere. “Filippi dispara com 51,33%”, diz o vídeo, antecedido do seguinte texto: “Segue o líder! Continuamos disparados nas pesquisas, confirmando o time do 13, o time que ama e conhece Diadema, como o mais preparado”. Ocorre que o vídeo é irregular, uma vez que, segundo a legislação, as campanhas estão sujeitas às mesmas regras dos veículos de comunicação no que se refere à divulgação de pesquisas, ou seja, o levantamento precisa ser previamente registrado na Justiça Eleitoral e, ao divulgá-lo, é preciso informar o período de coleta de dados, a margem de erro, o nome da empresa que o realizou, quem o contratou e o número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Porém, não há nada disso no vídeo, o que sugere clara tentativa de manipular a população. Em tempo: segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas e contratado pelo Diário – divulgado há uma semana e registrado no TSE sob código SP-01580/2024 –, Filippi soma 39,3% das intenções de voto, contra 40,1% do oposicionista Taka Yamauchi (MDB).

Bastidores

Portas abertas

O candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente (foto), foi recebido por centenas de moradores e apoiadores na tarde de ontem, no Jardim Ipê. O prefeiturável estava acompanhado do postulante a vice, Paulo Eduardo (PL), e de candidatos a vereador da coligação São Bernardo que Segue em Frente (Federação PSDB-Cidadania, PL, PSD, MDB, Progressistas e Solidariedade). Entre as propostas, Alex prometeu tornar o Hospital de Urgência um equipamento de portas abertas.

Sem discurso

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e sua sobrinha, a prefeiturável governista Flávia Morando (União Brasil), compareceram ontem a um encontro com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o postulante do Novo ao Executivo de Santo André, Edson Sardano, em um famoso restaurante da cidade. Sardano, Morando e Zema discursaram. Só Flávia não falou à plateia.

Deferido

Jair Meneguelli, candidato do PT à Prefeitura de São Caetano, cumpriu as exigências e está apto a disputar o pleito deste ano. O petista foi o último prefeiturável da cidade a ter seu status alterado para “deferido” no DivulgaCand, sistema de divulgação de candidaturas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Resposta

Depois de ser acusado pelo vereador e candidato a vice-prefeito de São Bernardo, Paulo Eduardo (PL), de relevar a denúncia de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, o deputado estadual e postulante do PT ao Paço são-bernardense, Luiz Fernando Teixeira, pronunciou-se sobre o assunto nas redes sociais. “Não podemos permitir nenhum tipo de assédio. Como deputado, candidato, pai, marido e avô, nunca vou compactuar com desvios que afrontem a dignidade feminina”, escreveu.

Carta-compromisso

O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo propôs aos prefeituráveis da cidade uma carta-compromisso na qual se comprometem com cinco pautas da categoria. Os candidatos Marcelo Lima (Podemos), Luiz Fernando Teixeira (PT) e Claudio Donizete (PSTU) assinaram o documento. Alex Manente (Cidadania) pediu uma cópia da carta-compromisso para análise. Flávia Morando (União Brasil) não respondeu aos contatos do sindicato.