São-caetanense lança nesta quarta seu 1º livro espírita

A escritora Mariza Lima Gonçalves, 69 anos, de São Caetano, lança nesta quarta-feira (11), às 19h, no Centro Espírita Benfeitor de Santo André (Rua Ercília, 252, Bairro Camilópolis), seu mais novo livro, A espiritualidade de Theodoro Gallena.

Apesar da inspiração na mediunidade em seu vigésimo livro na carreira, Mariza almeja ultrapassar a barreira das publicações religiosas, escrevendo “para todos, rompendo preconceitos e inspirando”, em uma história que trata da passagem entre a infância e a vida adulta.

“Sempre ando com papel na bolsa e às vezes preciso pedir caneta em comércios, porque as palavras perseguem a gente. Não as menosprezo”, comenta ela, que desde 1988 versa na produção de poesias, crônicas, livros acadêmicos e infantojuvenis, agora partindo para reflexões espirituais.

Toda a concepção e divulgação de A espiritualidade de Theodoro Gallena acontece de forma independente (sem editora responsável). E, segundo a autora, parte do lucro nas vendas dos exemplares (a R$ 25 cada) deve ser destinada à distribuição de cestas básicas.

PARA PRESTIGIAR

Além do lançamento de hoje, em Santo André, também haverá uma segunda sessão de autógrafos na região, no sábado (14), a partir das 14h. O evento será no bairro são-caetanense Santa Paula, na Cafeteria Anis (Rua Piauí, 721).

Para além das datas, a encomenda de livros é realizada no Instagram @mariza_lima_goncalves.