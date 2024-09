Jojo Todynho relata tiroteio próximo de sua casa: - Terceira bala de fuzil que cai no meu quintal

Que tiro foi esse! Jojo Todynho relatou um tiroteio perto de sua casa nesta terça-feira, dia 10, em Taquara, Rio de Janeiro. A cantora contou que é a terceira vez que cai balas de fuzil em seu quintal durante a troca de tiros em seu bairro.

A artista usou os Stories para falar sobre o ocorrido:

- Gente, bala tá voando, muito tiro. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão. Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão.

Em seguida ela explicou que já está acostumada com o barulho e o que costuma fazer quando isso acontece:

- Por que você não foi morar na Barra? Não gosto, gosto de morar aqui! Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?

Que susto foi esse em?