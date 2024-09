Justiça mantém condenação de Felipe Prior por estupro e aumenta pena em dois anos

Nesta terça-feira, dia 10, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de Felipe Prior por estupro em segunda instância em uma decisão unânime. A informação é do portal G1. A primeira condenação, vale lembrar, ocorreu em 2023, com seis anos de prisão em regime inicialmente semiaberto.

Dessa vez após as análises da defesa do ex-BBB, os desembargadores subiram a pena em dois anos e mantiveram o regime semiaberto. E não é apenas por este crime que ele responde, Prior ainda tem mais três processos por estupro na Justiça.

O arquiteto e empresário ainda não se pronunciou sobre a decisão, mas em suas redes sociais postou uma frase falando de Deus.

Enquanto você ora, Deus cuida de tudo!, compartilhou nos stories.

Para quem não se lembra, o crime teria acontecido em 2014 e, em entrevista ao Fantástico, a vítima deu detalhes sobre o caso.

- Ele começou a tirar minha roupa e, à medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo.�Eu falei Felipe, eu não quero, não quero, e ele continuou insistindo, continuou tirando a minha roupa e começou a penetração. Cada vez que eu falava que eu não queria, ele se tornava mais agressivo. Comecei a tentar resistir fisicamente, e ele começou a puxar meu cabelo. Começava a me segurar pelos braços, me segurar pela cintura. Proferiu umas frases muito... Ele começou a falar para eu parar de me fazer de difícil, que é claro que eu queria, que agora não era hora de falar que não e começou a forçar a penetração. Quantas vezes preciso falar não para a pessoa entender que ela está me machucando, que ela está me violentando?, disse na época. A vítima denunciou Prior em 2017.