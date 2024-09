Virginia Fonseca relata dores no pós-parto: - Não consigo nem respirar, de tanta dor

Virginia Fonseca usou as suas redes sociais nesta terça-feira, dia 10, para falar sobre o seu pós-parto. Através de suas redes sociais, a influenciadora confessou que está sentindo muitas dores e cólicas.

- É, galera, quem falou que a terceira gestação era mais de boa, mentiu muito. As dores que estou sentindo, as cólicas no útero, na hora que vem eu não consigo nem respirar, de tanta dor, relatou a influenciadora.

Mãe de três, Virginia confessou que a dor não é algo normal:

- É uma dor que fico até sem ar, não é normal, não, emendou. Vale pontuar que, além de José Leonardo que nasceu no último dia 8, ela é mãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos do casamento com o cantor Zé Felipe.

Nos últimos dias, a influenciadora se derreteu ao mostrar o encontro das Marias com o irmãozinho.