Amigos e companheiros de tela de James Earl Jones homenageiam o ator

Vai deixar saudades! O ator e dublador James Earl faleceu na última segunda-feira, dia 09, e o dia foi recheado de homenagens e mensagens de carinho de amigos e companheiros de trabalho.

Mark Hamill, que trabalhou com James em Star Wars, compartilhou uma curta, mas emocionante mensagem no Instagram com uma foto dos dois juntos.

Um dos melhores atores do mundo cujas contribuições para a Guerra das Estrelas foram imensuráveis. Ele vai fazer muita falta. RIP pai, dizia.

James dublou o personagem Darth Vader, pai de Luke Skywalker, papel de Mark.

Kevin Costner também acompanhou Mark nas homenagens. Em uma publicação também em seu Instagram, Costner relembrou sua atuação ao lado de James no filme Campo dos Sonhos de 1989.

Aquela voz crescente. Aquela força tranquila. A bondade que ele irradiava. Tanto pode ser dito sobre o seu legado, então vou dizer o quanto estou grato por parte dele incluir o Campo dos Sonhos. Só ele podia trazer esse tipo de magia para um filme sobre basebol e um campo de milho no Iowa. Estou grato por ser testemunha dele a fazer essa magia acontecer... Descanse em paz amigo, escreveu ele em um post com diversas fotos do filme.

Para finalizar as homenagens, foi a vez de Matthew Broderick relembrar os momentos com o grande ator e colega. Broderick fazia a dublagem de Simba, filho de Mufasa que foi dublado por James na sequência de filmes de animação do clássico Rei Leão.

Em uma entrevista à revista americana People, Mathew falou sobre a perda do amigo.

- Eu tive muita sorte de ter tido a chance de trabalhar com James Earl Jones. De tê-lo como meu pai, meu rei! E de conhecê-lo um pouco. Eu cruzava o caminho dele de vez em quando ao longo dos anos e eu sempre ficava muito feliz em vê-lo. Um dos melhores da sua geração ou de qualquer outra, um grande ator americano, contou em entrevista.