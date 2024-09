Rafa Justus se derrete por Fabiana Justus ao desejar feliz aniversário

Fabiana Justus e Rafaella Justus são as melhores irmãs de toda a internet! Mesmo com a diferença de idade, as duas são muito próximas e adoram passar tempo juntas.

Para o aniversário da irmã, no dia 9 de setembro, Rafa se derreteu ao escrever um texto em homenagem a ela:

Chegou o dia de uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Palavras não são o suficiente para descrever o que eu sinto por você, o quanto a nossa conexão é de outro mundo e o quanto eu a amo! Sis, muito obrigada por tudo e tanto. Minha irmã mais velha, que eu admiro demais! Tenho muito orgulho de você, da sua força inabalável e de poder te chamar de Sis! Que sorte a minha! Eu amo nossas conversas, nossas risadas, nossas inside jokes, nossas sessões de terapia e absolutamente todos os nossos momentos juntas. Dia de comemorar a sua vida, a sua remissão e todas as suas conquistas! Você é luz! Feliz aniversário! Que você viva esbanjando muita saúde por onde passar! Conta comigo para todo o sempre! Te amo além de mim!

Fofas demais, né?