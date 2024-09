Ex de Bia Miranda se pronuncia após ser acusado de armar acidente que o fez perder metade da orelha

Se pronunciou! Nos últimos dias, Buarque, ex-namorado de Bia Miranda, quase perdeu a orelha após sofrer um acidente com fogos de artifício. O DJ precisou procurar um pronto atendimento e recebeu mais de 30 pontos no local.

Com a repercussão do acidente, Buarque foi acusado de armação por alguns internautas, já que a situação ocorreu em meio à conturbada separação de Bia Miranda. Vale pontuar que o DJ e influenciadora são pais do pequeno Kaleb, de 3 meses.

Através dos stories, Buarque postou uma foto com o herdeiro e revelou que tomou 36 pontos na orelha e que não estava escutando nada:

36 pontos na orelha, sem ouvir nada, braço doendo, mas papai está contigo até o fim, meu parceiro, hoje e sempre, escreveu.

Em outra publicação, ele gravou um vídeo mostrando a mensagem que recebeu de uma seguidora e afirmou ser inacreditável ler que tudo foi armado:

Eu vou querer reconstruir minha orelha? Só se for pra competir com meus amigos, porque bonito e maravilhoso eu sempre fui. Agora vou ficar um pouquinho mais bonito. Agora tramar que eu cortei a minha orelha?! Minha filha, com todo o respeito: não sei se você é casada, se não é, mas vamos tirar a calça jeans. Paz no coração e muito progresso na sua vida. É inacreditável que alguém no mundo pense ou fale uma coisa dessas.