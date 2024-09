Kate Middleton retornará de forma leve para eventos reais e agenda da princesa para 2025 dependerá dos médicos

Kate Middleton surpreendeu o mundo na última segunda-feira, dia 9, com um vídeo super intimista em família, no qual divulgou o fim de sua quimioterapia. Segundo fontes da revista People, no entanto, a Princesa de Gales deve retornar aos eventos reais de forma leve.

Como você vem acompanhando aqui, Kate está afastada de seu trabalho na realeza britânica desde janeiro de 2024, quando realizou uma cirurgia no abdômen que levou ao diagnóstico de câncer. Desde então, ela fez aparições pontuais, como no Trooping the Colour e no campeonato de tênis de Wimbledon.

Uma fonte contou à revista:

Ela teve um verão adorável e está muito focada em seu bem-estar. Ela definitivamente vai fazer menos.

Além disso, a People apurou que a agenda da princesa para 2025 dependerá do parecer dos médicos. Casada com Príncipe William, herdeiro do trono, Kate tem três filhos, George, Charlotte e Louis.