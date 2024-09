Alimentação e bebidas caem 0,44% em agosto, impacto de -0,09 p.p. no IPCA, afirma IBGE

O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma redução de 1,00% em julho para queda de 0,44% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com -0,09 ponto porcentual para a taxa de -0,02% do IPCA do último mês.

A alimentação no domicílio caiu 0,73% em agosto. Ficaram mais baratos a batata inglesa (-19,04%), o tomate (-16,89%) e a cebola (-16,85%). Na direção oposta, houve aumentos no mamão (17,58%), banana-prata (11,37%) e café moído (3,70%).

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,33% em agosto. O lanche subiu 0,11%, enquanto a refeição fora de casa avançou 0,44%.

Difusão

O índice de difusão do IPCA, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 47% em julho para 56% em agosto, segundo o IBGE. A difusão de itens alimentícios passou de 39% em julho para 49% em agosto. Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 53% em julho para 62% em agosto.