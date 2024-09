Opep eleva previsão para crescimento do PIB global este ano, de 2,9% para 3,0%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global este ano, de 2,9% para 3,0%, após indicadores recentes terem confirmado que a economia se manteve resiliente no primeiro semestre. Para 2025, a projeção se manteve em avanço de 2,9%.

A Opep reiterou as estimativas para a alta do PIB dos EUA em 2024 (em 2,4%) e em 2025 (1,9%). A expectativa para a expansão da China também se manteve estável (em 4,9% este ano e 4,6% no próximo). Em relação à zona do euro, houve ligeiro ajuste positivo no desempenho para 2024 (de +0,7% para +0,8%), enquanto o de 2025 segue em +1,2%.