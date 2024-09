S.Bernardo mostra reação e respira no quadrangular

O São Bernardo FC mostrou que o torcedor terá de conter a ansiedade e provavelmente aguardar até a última rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro para comemorar um possível acesso à Segundona de 2025. Ontem, no 1º de Maio, o Tigre chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0 no placar, mas teve paciência e, principalmente, poder de fogo, para empatar o duelo válido pela segunda rodada.

A equipe do técnico Ricardo Catalá segue na quarta e última colocação no Grupo B, agora com um ponto. Já o time paraense está em segundo lugar, com quatro, mesma somatória do Volta Redonda-RJ, que lidera nos critérios de desempate. A terceira posição é ocupada pelo Botafogo-PB, que também tem apenas um ponto, mas possui saldo negativo de apenas um gol, contra dois do Tigre. A equipe paraibana será, inclusive, a próxima adversária do São Bernardo FC, às 17h30 sábado, no 1º de Maio.

Ontem, Ytalo abriu o placar para o Remo aos 40 minutos da etapa inicial. Raimar ampliou aos quatro minutos do segundo tempo. Hélder, aos 13, e Kauã, aos 40, igualaram para os donos da casa.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo, B e C, garantem o acesso. Os líderes de cada chave disputam o título.