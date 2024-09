Comerciante desiste de candidatura e acusa Morando de perseguição

Pâmela Greicy Trindade, conhecida como a Loira da Mandioca (Progressitas), abortou o projeto político e renunciou sua candidatura de vereadora em São Bernardo. Ela, desde que se alinhou ao grupo liderado por Alex Manente (Cidadania), candidato a prefeito, se tornou uma pedra no sapato do governo Orlando Morando (PSDB).

A conhecida vendedora de rua do Riacho Grande teve a concessão para venda de mandioca no bairro cancelada em julho, após 22 anos de autorização para funcionamento no local. Sem liberação da Prefeitura, a comerciante perdeu sua única fonte de renda.

A partir de então, ela, que sempre manteve boa relação com a gestão - chegou a gravar vídeos institucionais para a Prefeitura, a fim de fomentar o comércio local - começou a sofrer “perseguições”.

Procurada pelo Diário, Loira da Mandioca evitou dar detalhes sobre o que de fato tem ocorrido. “Não tenho muito a declarar. No momento opto em proteger a minha família, meus três filhos”, discorreu.

Em outro momento da conversa com a reportagem, afirmou sofrer “perseguição política” a mando de Morando e do subprefeito do Riacho Grande, Heitor Cristofolini.

A comerciante disse temer riscos, que algo aconteça com a integridade física dela ou de algum membro de sua família. “Como mãe solo, a minha maior preocupação é com a segurança dos meus filhos”, declarou.

Apesar de desistir do pleito, Loira da Mandioca reforça o desejo de seguir engajada na política e a cobrar ações para o desenvolvimento da cidade.

Porém, a comerciante, que tem buscado alternativas para manter o sustento dela e da família declarou ainda: “A perseguição política que tenho sofrido mostra o quanto sou forte e a minha renúncia não demonstra minha fraqueza e sim a minha força de que sou uma mãe protetora”, disse.





POLÊMICA

Orlando Morando, durante live nas redes sociais rechaçou conhecer a comerciante a Loira da Mandioca, no entanto, ele foi desmentido, após a comerciante enviar ao Diário foto de arquivo pessoal, tirada no dia 2 de dezembro de 2023, em que ambos aparecem juntos.

A gestão do prefeito Orlando foi procurada, mas até o fechamento desta edição, não se manifestou sobre as falas da Loira da Mandioca que acusa ele o subprefeito do Riacho Grande de “perseguição”.