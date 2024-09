Atila fala que não desistirá da candidatura nem indicará mulher a vaga

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) garantiu nesta segunda-feira ao Diário que vai se manter na disputa pela Prefeitura de Mauá até o fim, negando as informações de bastidores que dão conta de que ele irá abrir mão da corrida após sentença judicial de primeira instância que impugnou sua candidatura. O parlamentar recorreu da decisão e aguarda manifestação do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

“Vou até o fim. Não existe essa história de reunião de emergência que eu e minha equipe iríamos realizar. Estamos nas ruas fazendo campanha e vamos ganhar esta eleição”, declarou Atila. O jornal havia publicado nesta segunda, baseado em fontes a par do assunto, que o deputado estadual iria submeter o nome de sua mulher, Andreia Rios, ao núcleo duro de sua campanha como alternativa ao seu.

O juiz Ivo Roveri Neto, da 217ª Zona Eleitoral, impugnou a candidatura de Atila, em despacho datado do dia 3, baseado na rejeição das contas da Prefeitura dos anos de 2017 a 2020, quando o atual deputado estadual era prefeito – entre outras irregularidades apontadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e referendadas pelo plenário da Câmara, o político deixou de aplicar o mínimo de 25% do Orçamento em educação e de pagar precatórios.

Atila tenta contestar a decisão no TRE-SP. No domingo, a promotora Tássia Ismênia da Rocha Silva se manifestou contrariamente ao acolhimento do recurso, especialmente por causa das dívidas judiciais não pagas. “O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem reiterado que o não pagamento de precatórios, especialmente quando há disponibilidade financeira, configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa”, sustentou. A decisão de segunda instância ainda não saiu.

Nesta segunda, o prefeiturável passou o dia fazendo campanha na Vila Carlina e reafirmou aos eleitores que seu nome vai estar nas urnas eletrônicas em 6 de outubro, data do primeiro turno da eleição. “Aqui é olho no olho, aqui é a verdade. Quero dizer ao povo da cidade de Mauá que a gente está mais forte do que nunca”, declarou, em mensagem postada em rede social.

JUIZ

Atila Jacomussi negou também que tenha insinuado proximidade entre o magistrado Ivo Roveri Neto e o chefe do Executivo e candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), conforme publicado no Diário. O jornal tem a declaração gravada e confirma seu teor. “O jogo é no TRE. A gente sabia que, até por ser um juiz local e a proximidade do juiz com o atual prefeito, que está caindo nas pesquisas, o único caminho dele é criar este barulho”, disse o deputado estadual naquela oportunidade.