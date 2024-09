Lewandowski encerra vínculo de ex-policial rodoviário federal condenado por corrupção

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ordenou a perda de cargo público de Gisdelson Mario de Oliveira, ex-agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que foi preso por corrupção ao cobrar propina de motoristas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na edição extra de sexta-feira, 6.

Gisdelson já havia sido demitido da corporação em 2019 via um procedimento administrativo da PRF. O decreto de Lewandowski encerra qualquer vínculo jurídico ou administrativo entre o condenado e o governo. Gisdelson foi condenado no âmbito da Operação Domiciano.

Deflagrada em 2017, a operação resultou na prisão de 15 agentes da PRF e quatro empresários em Uberlândia (MG). A investigação mostrou que agentes, entre eles Gisdelson, exigiam propinas para não aplicar multas a motoristas. Durante as investigações, o ex-agente foi filmado pedindo propina para liberar um ônibus irregular que havia sido parado na estrada. Os agentes envolvidos também inseriam dados falsos nos sistemas da PRF para simular o comprimento de metas de fiscalização, chegando a realizar testes de bafômetro em si mesmos.

Os empresários detidos, atuantes nos setores de seguros, guincho e pátios, eram beneficiados com prioridade no atendimento de ocorrências pela PRF. Mesmo demitido desde 2019, só com o decreto, o condenado perde todos os vínculos com a União.