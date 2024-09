Ticiane Pinheiro comemora aniversário de Fabiana Justus: Minha eterna filhinha do coração

Parabéns! Nesta segunda-feira, dia 09, Fabiana Justus está completando mais um ano de vida e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial de Ticiane Pinheiro, sua ex-madrasta.

No feed do Instagram, a apresentadora postou um carrossel de fotos com a aniversariante e abriu o coração. Ticiane ainda chamou Fabiana de eterna filhinha. Vale pontuar que a famosa teve um relacionamento de oito anos com Roberto Justus.

Feliz aniversário para minha eterna filhinha do coração. O tempo passa , meu amor aumenta e você continua sendo muito especial para mim. Que a gente continue fazendo fotos com rostinho colado, fazendo biquinhos nossa foto tradicional, sorrindo, gargalhando e com mil motivos para comemorar.

E encerrou:

Saúde, saúde, saúde, amor, paz, sucesso, alegrias e sonhos realizados. Te amo absurdamente. Saiba que o melhor ainda está por vir.

Além de Ticiane, Rafa Justus também parabenizou a aniversariante e compartilhou três registros ao lado da mesma.

Chegou o dia de uma das que eu mais amo nesse mundo. Palavras não são o suficiente para descrever o que eu sinto por você, o quanto a nossa conexão é de outro mundo e o quanto eu amo ela! Sis, muito obrigada por tudo e tanto. Minha irmã mais velha, que eu admiro demais! Tenho muito orgulho de você, da sua força inabalável e de poder te chamar de Sis! Que sorte a minha!!!

Eu amo nossas conversas, nossas risadas, nossas inside jokes, nossas sessões de terapia e absolutamente todos os nossos momentos juntas. Dia de comemorar a sua vida, a sua remissão e todas as suas conquistas! Você é luz! Feliz aniversário!!! Que você viva esbanjando muita saúde por onde passar!!!! Conta comigo para todo o sempre!!! Te amo além de mim.