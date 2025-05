Príncipe Louis rouba a cena durante evento real após arrumar o cabelo e limpar o pai, Príncipe William

A família real britânica está em comemoração aos 80 anos do Dia da Vitória, momento que celebra o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante o evento em Londres, Reino Unido, quem acabou chamando a atenção foi o caçula do Príncipe William e Kate Middleton, o Louis, de sete anos de idade.

Durante o desfile militar, o príncipe foi flagrado interagindo com o pai e com o irmão mais velho. Após ver George arrumando os cabelos, Louis também decidiu dar uma ajeitadinha no seu. Logo depois, a criança fez questão de dar uma limpadinha na roupa do genitor, que estava sentado ao seu lado.

Como já era de imaginar, o momento viralizou entre os internautas e fãs da família.

Após o desfile, a família real apareceu na sacada do Palácio de Buckingham para acenarem para a multidão. Kate e William estavam acompanhados dos três filhos, George, Charlotte e Louis, além do Rei Charles III e da Rainha Camilla.

Foi neste momento em que todos assistiram os aviões da Força Aérea Britânica sobrevoarem a capital em homenagem à data história.