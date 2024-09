Em vídeo descontraído com os filhos e Príncipe William, Kate Middleton surge sorridente ao falar sobre tratamento contra o câncer; assista!

Kate Middleton surgiu de um jeito que você nunca viu em um novo vídeo divulgado em seu perfil oficial nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 9. Ao lado de Príncipe William e dos três filhos, George, Charlotte e Louis, a Princesa de Gales convidou o público para um piquenique com sua família no verão europeu.

Entre os registros, é possível ver Kate e William trocando abraços e beijos, os filhos brincando pela floresta e também pelo mar e muitos outros momentos em família. Na legenda, Kate compartilhou a boa notícia, após nove meses, ela finalizou as sessões de quimioterapia.

Fazer o que posso para ficar livre do câncer agora é o meu foco. Apesar de ter terminado a quimioterapia, o meu caminho para a cura e recuperação total é longo e devo continuar a levar cada dia como ele vier, escreveu.

Kate recebeu o diagnóstico após fazer uma cirurgia no abdômen em janeiro de 2024. No entanto, ela só compartilhou essa informação com o mundo em março do mesmo ano, quando anunciou que faria uma pausa ainda maior nos deveres reais.