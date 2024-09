Em Fortaleza, Capitão Wagner lidera as intenções de voto, com 28,5%, afirma Paraná Pesquisas

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 9, mostra o candidato Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal, na liderança da disputa pela prefeitura de Fortaleza, no Ceará, com 28,5% das intenções de voto. Três candidatos aparecem empatados tecnicamente na segunda colocação: o prefeito José Sarto (PDT) com 18,8%, o deputado federal André Fernandes (PL) tem 17,4% e o deputado estadual Evandro Leitão (PT), 15,9%.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos porcentuais. O levantamento ouviu 800 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro. O grau de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-07071/2024.

De acordo com o cenário estimulado - quando o agente da pesquisa indica para o entrevistado quais são as opções de voto no pleito - 6,8% não souberam ou não responderam. Nulos e brancos representam 8,1%.

Completam o levantamento Eduardo Girão (Novo), com 3%, Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) tem 0,5%, cada, George Lima (Solidariedade), 0,4%, e Chico Malta (PCB), 0,3%.

No cenário espontâneo, em que os candidatos não são apresentados, mais da metade não respondeu em quem deve votar, 53,9%. Brancos e nulos são 10,5%. Capitão Wagner tem 10,1%, José Sarto, 9,3%, Evandro Leitão, 7,5%, André Fernandes, 7%, Eduardo Girão, 1,1%, George Lima, Técio Nunes e Zé Batista tem 0,1%, cada.

Rejeição

O Paraná Pesquisas mediu ainda o índice de rejeição dos candidatos à prefeitura de Fortaleza. O atual prefeito José Sarto, candidato à reeleição, é o mais rejeitado entre os postulantes na disputa, com 28,2%. Em seguida aparecem Capitão Wagner, com 23,3%, André Fernandes, 21%, Evandro Leitão, 20,8%, Chico Malta, 10,9%, Eduardo Girão, 9,4%, Zé Batista, 9,3%, Técio Nunes, 8,3%, e George Lima, 8%.