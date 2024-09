Charge - 9 de setembro de 2024

O Grande ABC registrou 651 denúncias de importunação sexual e de assédio sexual, somados os dois tipos de ocorrência, entre janeiro e julho deste ano. O número representa média de três ocorrências por dia e de 93 por mês. Em todo o ano de 2021, a região teve 431 notificações (cerca de 1,2 por dia e de 35 por mês). Ou seja, a média diária acumula alta de 150% em três anos e sete meses. As informações foram concedidas ao Diário via LAI (Lei de Acesso à Informação) pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Na última semana, o tema ganhou ainda mais notoriedade após as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que acarretaram sua demissão. O cenário veio à tona após a ONG Me Too citar ao menos dez ocorrências – incluindo também as de assédio moral. Uma das denunciantes é a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.