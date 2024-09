Thália é a Dona do Palco e indica Matheus Torres para enfrentar Leidy Murilho e Ramalho no Estrela da Casa

O super domingo do Estrela da Casa surpreendeu os competidores com mais dinâmicas além da votação. Os cantores participaram da prova do Dono do Palco vencida por Thália, em seguida tiveram que indicar duas pessoas para a Batalha. No final a berlinda ficou entre Matheus Torres, Leidy Murilho e Ramalho.

Fora as novidades do último domingo, dia 8, os competidores do reality show descobriram quem foi o artista com a música que mais teve acessos ao longo da semana. Ana Clara anunciou que o Hitmaker da semana, que teve a vaga garantida no Festival, que vai rolar nesta segunda-feira, dia 9, foi Gael Vicci.

Ao longo da edição, o programa relembrou a discussão acalorada entre MC Mayarah e Nick Cruz. Os dois tiveram um desentendimento durante um momento na sala de ensaio da casa. Mas depois os dois que são do mesmo grupo chegaram em um acordo.

Em uma homenagem especial a Lulu Santos contou com apresentações de dois grupos. As músicas escolhidas para receber novas versões foram: Assim Caminha a Humanidade e Tempos Modernos.

Após mudança de quarto de Evellin, o jogo ficou mais embaralhado do que antes. Isso tudo com as estratégias sendo feitas para votarem em apenas um participante.

Chegando a hora de participar ao vivo da prova Dono do Palco, todos menos Leidy Murilho, que já estava na Batalha e Gael Vicci a Estrela da Semana sortearam a ordem da disputa.

Começando por MC Mayarah, os participantes contaram unicamente com a sorte para escolher um número e seguir para a próxima fase do jogo. A ganhadora foi Thália, que indicou Matheus Torres.

A votação da semana foi feita com duas indicações de cada participante. Após as indicações o terceiro competidor a lutar pela permanência na Batalha, o empate colocou Thália para escolher entre Mayarah e Ramalho, que foi no rapper.