Com músicas inéditas e participação da Anitta, The Weeknd faz show em São Paulo

Showzaço! The Weeknd fez uma apresentação histórica em São Paulo na noite do último sábado, dia 07, ao possivelmente entrar em uma nova era levando o seu nome verdadeiro, Abel Tesfaye. O cantor está com um novo álbum, Hurry Up Tomorrow - que ainda não possui data de lançamento - e fez um baita show com spoilers do que vem por ai!

Músicas inéditas

The Weeknd surpreendeu o público ao cantar mais de uma música do seu novo álbum! Muitos fãs estavam esperando que algo relacionado ao próximo lançamento fosse feito no show, mas o artista chocou ao colocar na setlist várias músicas inéditas para São Paulo conhecer em primeira mão!

Isso fez com que os fãs ficassem empolgados e curiosos com a nova era, deixando uma expectativa grande para o que vem por aí! No entanto, com tantas novidades, algumas músicas clássicas do cantor ficaram de fora, como Can´t Feel My Face, I Feel It Coming, Die For You e muitas outras, o que deixou alguns fãs decepcionados e com vontade de quero mais.

Participações especiais

Abel trouxe ninguém mais, ninguém menos que Anitta! Sim, isso mesmo, o cantor trouxe a Girl From Rio de surpresa para o palco e fez uma performance incrível com a cantora! Existia um boato de que eles fariam um feat e adivinha só? É verdade!

No show, Anitta chegou disfarçada de uma das bailarinas de The Weeknd, que estavam usando uma roupa vermelha que tampava o rosto, e subiu até a estrutura que tinha no centro do palco! Tirando a máscara e revelando sua participação no novo álbum, a brasileira e Abel cantaram o feat e levaram os fãs à loucura!

E não parou por aí! Ele também levou o Playboi Carti para cantar FE!N - música do Travis Scott com o rapper - e o novo feat deles! Ficou ansioso para ouvir?

Estrutura

Com uma estrutura incrível, The Weeknd trouxe um telão enorme com visuais imersivos e temáticos, junto à uma estrutura no meio do palco - o qual tomava o estádio Morumbis de uma ponta a outra - muitas luzes e até fogos de artifício para encantar os fãs de São Paulo! E teve até uma transmissão ao vivo no Youtube para todo o mundo!

Amor ao Brasil

O Fim de Semana, apelido carinhoso dado pelos fãs brasileiros do cantor, pois é a tradução literal do nome artístico dele, não deixou de ressaltar o carinho e amor que tem ao Brasil. Durante a performance, Abel falou diversas vezes que amava o país e principalmente São Paulo!

O show mal acabou e já deixou saudades! Ainda é cedo para pedir que ele volte logo? E você, o que achou dessa apresentação? Já está contando os dias para ele voltar?