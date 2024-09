24 candidatos a prefeito das maiores cidades do País podem ser eleitos no 1º turno

Quase uma em cada quatro das principais cidades do País caminham para ter um desfecho eleitoral no primeiro turno das eleições municipais deste ano, marcado para ocorrer em 6 de outubro. Segundo levantamento do Broadcast Político com base em pesquisas de intenção de voto, 24 candidatos a prefeito nas 103 maiores cidades do País estão acima dos 50% das intenções de voto e são favoritos para se eleger no primeiro turno de votação.

Essas 103 cidades são justamente aquelas que, por terem mais de 200 mil eleitores, podem realizar segundo turno caso nenhum dos candidatos tenha a maioria dos votos válidos - cálculo que desconta as ausências e os votos em branco e nulo. Nesses 103 municípios, estão concentrados 60,5 milhões dos 155 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar neste ano.

O levantamento desta reportagem levou em conta as últimas pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os candidatos com mais de 50% das intenções de voto foram considerados os favoritos a vencer a disputa sem precisar do segundo turno. Como o cálculo das intenções de voto também inclui eleitores indecisos, por exemplo, esses candidatos teriam ainda mais que 50% dos votos válidos nesses casos, dando a eles uma margem mais confortável para se elegerem em 6 de outubro.

O caso mais emblemático é o de Dr. Furlan (MDB), atual prefeito de Macapá e candidato à reeleição. Ele tem 91% das intenções de voto, segundo Pesquisa Quaest realizada de 23 a 25 de agosto. O favoritismo de Furlan é tamanho que levou adversários a desistirem da disputa. Irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), um dos políticos mais influentes em Brasília e favorito para presidir o Senado a partir do ano que vem, Josiel Alcolumbre (União Brasil) costurou uma candidatura para tentar derrotar Furlan. Em 2020, os dois foram ao segundo turno, mas o irmão de Alcolumbre acabou derrotado. Diante do amplo favoritismo do adversário, Josiel desistiu de concorrer a prefeito e será candidato a vereador na cidade.

O levantamento do Broadcast Político mostra ainda que a ampla maioria dos candidatos que podem vencer no primeiro turno é de prefeitos que buscam a reeleição, o que indica o poder de ter sob comando a máquina pública. Dos 24 candidatos favoritos a vencer a disputa no primeiro turno, 19 já estão no cargo.

Nas capitais, outros prefeitos que, assim como Dr. Furlan, buscam a reeleição e são favoritos para ganhar no primeiro turno são Eduardo Paes (Rio de Janeiro), Bruno Reis (Salvador), João Campos (Recife), Eduardo Braide (São Luís), JHC (Maceió), Cícero Lucena (João Pessoa), Lorenzo Pazolini (Vitória) e Arthur Henrique (Boa Vista).

O MDB tem quatro candidatos como favoritos a vencer a eleição no primeiro turno. O PP tem três candidatos nessa situação. PL, PT, Podemos, PSB, Republicanos e PSD têm dois postulantes favoritos a ganhar no primeiro turno. Novo e Avante têm um cada.

A seguir, todas as cidades em que a disputa deve ser resolvida no primeiro turno, segundo as pesquisas de intenção de voto mais recentes registradas no TSE:

- Rio de Janeiro (RJ): Eduardo Paes (PSD), 56% - Datafolha (20 e 21 de agosto);

- Salvador (BA): Bruno Reis (União Brasil), 66% - Quaest (24 a 26 de agosto);

- Recife (PE): João Campos (PSB), 76% - Datafolha (20 e 21 de agosto);

- São Luís (MA): Eduardo Braide (PSD), 50,2% - Instituto Qualitativa (28 a 31 de julho);

- São Gonçalo (RJ): Capitão Nelson (PL), 75% - Instituto Ágora (23 e 24 de agosto);

- Maceió (AL): JHC (PL), 65,5% - Futura/100% Cidades (2 a 5 de agosto);

- João Pessoa (PB): Cícero Lucena (PP), 53% - Quaest (24 a 26 de agosto);

- Sorocaba (SP): Rodrigo Manga (Republicanos), 72,1% - Paraná Pesquisas (25 a 28 de agosto);

- Contagem (MG): Marília Campos (PT), 66% - Real Time Big Data (27 a 29 de julho);

- Joinville (SC): Adriano Silva (Novo), 66,3% - 100% Cidades (9 a 13 de agosto);

- Campos dos Goytacazes (RJ): Wladimir Garotinho (PP), 63% - Paraná Pesquisas (22 a 25 de agosto);

- Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União Brasil), 51% - Quaest (24 a 26 de agosto);

- Ananindeua (PA): Dr. Daniel (PSB), 59,7% - Amazzo Data (13 a 15 de agosto)

- Vila Velha (ES): Arnaldinho Borgo (Podemos), 77% - Futura/100% Cidades (10 a 12 de agosto)

- Macapá (AP): Dr. Furlan (MDB), 91% - Quaest (23 a 25 de agosto);

- Maringá (PR): Silvio Barros (PP), 57% - Paraná Pesquisas (15 a 18 de agosto);

- Barueri (SP): Gil Arantes (União Brasil), 50,8% - Paraná Pesquisas (12 a 15 de agosto);

- Cariacica (ES): Euclério Sampaio (MDB), 65% - Ipec (23 a 25 de agosto);

- Vitória (ES): Lorenzo Pazolini (Republicanos), 50,9% - Paraná Pesquisas (22 a 25 de agosto);

- Praia Grande (SP): Alberto Mourão (MDB), 65,8% - Ipat (26 e 27 de agosto);

- São Vicente (SP): Kaio Amado (Podemos), 75,9% - Ipat (23 e 24 de agosto);

- Boa Vista (RR): Arthur Henrique (MDB), 62,4% - Futura/100% Cidades (9 a 13 de agosto);

- Parauapebas (PA): Aurélio Goiano (Avante), 62,4% - Instituto Gauss (10 a 12 de agosto);

- Diadema (SP): José de Filippi Jr. (PT), 50,3% - Data News Brasil (6 e 7 de agosto).