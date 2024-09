Propaganda no rádio é opção para eleitor da região conhecer propostas

O eleitor do Grande ABC que quer conhecer as propostas dos candidatos a prefeito e a vereador tem a opção de acompanhar a propaganda eleitoral gratuita nas rádios com concessão nas sete cidades. O horário eleitoral começou no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno. Se houver segunda etapa, a propaganda será levada ao ar entre os dias 11 e 25 de outubro. A votação ocorre no dia 27 do mesmo mês.

O que boa parte dos eleitores da região desconhece é que algumas rádios com forte audiência na Grande São Paulo possuem concessão no Grande ABC, casos da Mix FM e da Nativa, emissoras com sede na Capital, mas que têm concessão em Diadema e, por isso, precisam divulgar o horário eleitoral do município.

Levantamento feito pelo Diário com dados do Ministério das Comunicações revelou a existência de dez emissoras com concessão no Grande ABC: quatro em Santo André, uma em São Bernardo, São Caetano e Mauá, e três em Diadema. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não têm concessões.

Durante este período, a propaganda eleitoral no rádio é transmitida todos os dias. Para o cargo de prefeito, as emissoras veiculam dois blocos de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, conforme estabelece o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Outros 70 minutos serão distribuídos por meio de inserções (de 30 e 60 segundos), ou seja, no intervalo da programação. Esse tempo é dividido entre os candidatos às Câmaras (que terão direito a 40% do tempo, ou 28 minutos) e às prefeituras (vão ficar com os outros 60%, ou 42 minutos).

O Diário também entrou em contato com as Zonas Eleitorais dos municípios para entender as divisões de tempo. O cálculo considera o número de parlamentares de cada coligação no Congresso Nacional. A formação das chapas, vale lembrar, varia de município para município.

Em Santo André, a coligação encabeçada por Gilvan Junior (PSDB) tem nas rádios – ABC, 99 FM, Energia 97 FM e Trianon/Rádio Club de Santo André – a maior duração, com três minutos e 16 segundos, Em seguida, Eduardo Leite (PSB) tem dois minutos e 25 segundos. Bete Siraque (PT) tem dois minutos e 16 segundos, enquanto Luiz Zacarias (PL) possui dois minutos e dois segundos.

Em São Bernardo, a propaganda está sendo divulgada pela Rádio Princesa FM, com o maior tempo para Alex Manente (Cidadania), que possui quatro minutos e 45 segundos. Em seguida, Luiz Fernando (PT) tem dois minutos e 28 segundos, enquanto Flávia Morando tem dois minutos e cinco segundos e Marcelo Lima (Podemos), 41 segundos.

Em São Caetano, Tite Campanella (PL) tem vantagem, com cinco minutos e 11 segundos, seguido de Fábio Palácio (Podemos), com dois minutos e 31 segundos; Jair Meneguelli (PT), que tem um minuto e 47 segundos; e o Professor Rafinha (Psol), com 29 segundos. A transmissão é da Super Rádio.

A coligação de José de Filippi Junior (PT) tem mais tempo nas rádios concessionadas em Diadema, com quatro minutos e 17 segundos. Na sequência, Taka Yamauchi (MDB) possui quatro minutos e 11 segundos, enquanto Márcio da Farmácia (Podemos) tem 57 segundos e Gesiel Duarte (Republicanos), 34 segundos. A propaganda é transmitida pela Rádio Imaculada, além de Mix FM e Nativa, conforme citado anteriormente.

A coligação encabeçada por Marcelo Oliveira (PT) em Mauá tem quatro minutos e 32 segundos. Atila Jacomussi (União Brasil) tem dois minutos e 36 segundos, enquanto o Sargento Simões (PL) possui dois minutos e 14 segundos. A federação PSDB-Cidadania, que tem Zé Lourencini como candidato a prefeito, possui 36 segundos.

Os demais candidatos que não aparecem na programação não cumpriram a cláusula de barreira e, por isso, não têm direito a tempo nas rádios.