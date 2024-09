Polícia Militar de Diadema devolve moto roubada na Vila Conceição

A recuperação de uma moto roubada partiu de agentes do Comando Grupo Patrulha da 3ª Companhia do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano na tarde deste sábado (7). Após Boletim de Ocorrência no 3º Distrito Policial da cidade sobre o episódio na Vila Conceição, os PMs identificaram o assaltante em um intervalo de horas.

Apesar das informações desconexas apresentadas pelo autor do crime, coube à vítima reconhecer a própria motocicleta.

Após a devida devolução, o autor foi encaminhado à prisão no 3º DP municipal.