Giullia Buscacio se despede de Renascer e fala sobre sua personagem: Me ensinou e fortaleceu

Na noite da última sexta-feira, dia 06, Renascer, novela das nove da Rede Globo, chegou ao fim com um episódio emocionante, marcado pelo acerto de contas entre João Pedro e José Inocêncio, e a morte do produtor de cacau.

Na manhã deste sábado, dia 07, Giullia Buscacio, atriz que viveu Sandra na produção, usou as suas redes sociais para se despedir da novela e de sua personagem.

RENASCER. Acreditar. Essa profissão diariamente me ensina o poder de acreditar, não só em si, mas no outro, na vida, no amanhã... Nenhum agradecimento aqui será o bastante para todas as pessoas envolvidas que acreditaram e deram as mãos nessa jornada linda que é contar uma historia.

Em seguida, Giullia falou com carinho de sua personagem:

Ô Sandra, como você me ensinou, como você me fortaleceu e me deu as mãos em diversos momentos, desde o primeiro dia de teste. Obrigada Bruno Luperi por conduzir com tanto amor e força essa historia e personagens. Confio que Deus já tinha escrito esse nosso encontro Sandra e através do talento e sensibilidade da Marcella Bergamo e Matheus Leliss se fez acontecer.

Ontem se encerrou a novela mas a vida desses personagens se mantem pela eternidade, junto com o respeito e carinho que ficam por todos que caminharam até aqui e obrigada a vocês publico, que estiveram ao nosso lado ajudando a dar vida a essa historia. O B R I G A D A!